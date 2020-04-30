Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.