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Gündem Sızma girişiminde bulunan teröristler imha edildi
Gündem

Sızma girişiminde bulunan teröristler imha edildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:34:00 -
Sızma girişiminde bulunan teröristler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İzin vermedik vermeyeceğiz"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

 

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