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Gündem Sizler ne biçim insanlarsınız? Tuncay Özkan kardeşini belediyeye yerleştirdi
Gündem

Sizler ne biçim insanlarsınız? Tuncay Özkan kardeşini belediyeye yerleştirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-23 06:59:00 -
Sizler ne biçim insanlarsınız? Tuncay Özkan kardeşini belediyeye yerleştirdi

Liyakat, liyakat diye bağıran CHP’li Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü oldu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem danışmanı olan CHP izmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın kardeşi Yahya Umut Özkan'ın, Mamak Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapmaya başlaması tartışma konusu oldu.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Bahar Feyzan, "CHP Belediyelerinde nepotizm var diye bağıran ortalığı ayağa kaldıran; TUNCAY ÖZKAN’ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan Mamak Belediyesi Kültür Müdürü oldu…" ifadelerini kullandı.

HABERİ OLMADAN BELEDİYEYE GİRMİŞ!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuncay Özkan kardeşinin göreve getirilmesi ile bir ilgisinin olmadığını ifade etti. Özkan, "Nepotizm’ i iğrenç bulan biriyim. Umut Özkan benden bağımsız olarak Ankara Mamak’da siyaset yapan, yaşayan, CHP gençlik kolları ve çeşitli kademe görevlerinden gelen bir üyemizdir. Benimle konuşsaydı bu görevi reddetmesini isterdim. Ancak uzunca bir zamandır konuşmuyoruz. Bu görevle ilgili bilgim yapılan haberlerle olmuştur. Hiçbir dahlim yoktur. Olamaz." Diye savunmaya geçen Özkan için vakit geçmiş sayılmaz.

BURSA’DA OLDU MAMAK’TA NEDEN OLMASIN

Daha önce de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yakınlarını belediyeye yerleştirdi.
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Bozbey, eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ki bir diğer tanıdık ataması ise Kültür ve Sosyal İşler ve Dış İlişkiler Daire başkanlıklarında yaşandı. Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Baba Pala, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı, CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız ise Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak resmen atandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey göreve geldiğinde, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketi BURKENT'e yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı. Tepkilerin ardından yeğenini görevden almıştı.

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