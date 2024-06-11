Sizin ‘kırmızı çizginizi’ yesinler! Hadi oradan be

Hikmet Genç, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ele aldı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Genç, ABD'nin bu saldırılara sessiz kaldığını ve kırmızı çizgilerinin olmadığını vurguladı. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Katil İsrail'in saldırısı, bölge ve kamp ismi ve o günkü şehit sayısı.

Artık neredeyse her haber bülteninde günlük rapor gibi aktarılan ve beklenen bir bölüm haline geldi.

Ne acı bir durum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önceki gün Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı ve civarına yapılan saldırılarda 210 kişi öldü. Yaralıların çoğu hastanelere yetiştirilemedi.

Yarın sabah kalktığımızda Siyonist katil sürüsünün yeni bir saldırısını ve kaç kişi katlettiğini öğreneceğiz. Akşam bunu bilerek yatıyoruz...

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 40 binden fazla Filistinliyi şehit etti.

Ve biliyoruz ki saldırılar yarın da devam edecek.

Katliama alışın diyorlar!..

Vahşi Batı-ABD için bu ne ki?

İşgal ettiler, giderken arkalarında kan ve gözyaşı bıraktılar. Farklı coğrafyalarda çoğu Müslüman olmak üzere milyonlarca insanı katlettiler.

Arkanda ABD varsa sorun yoktur demektir.

Beyaz Saray uygar bir katliam çerçevesi çizer nasıl olsa...

Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby'ye, katil İsrail'in Refah'taki çadır kampına yönelik saldırıyı, paramparça olmuş çocuk cesetlerini sordular.

Kirby, "çok trajik, yürek burkan görüntüler" diyor...

ABD'nin müdahalesi olup olmayacağı sorulunca da;

"Henüz ABD'nin kırmızı çizgisini geçmedi" diyor...

Öyle ya, ABD için 40 bin sivil ne ki?!

Ambargo sebebiyle sadece Irak'ta 500 bin bebeğin katili olmuşlar. Dönemin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright "ABD'nin menfaatleri için buna değerdi" demiş...

Biz ABD'nin kırmızı çizgisinin sınırını hiç görmedik!

Biliyoruz ki, PKK/YPG marifetiyle bölgeyi temizleyerek kurmak istedikleri teröristan aslında (bizim topraklarımızın da içinde olduğu) Siyonist'in Arz-ı Mev'ud haritasıdır.

O yüzden Erdoğan; "Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor." diyerek uyarıyor.

Ülkemizin geleceğini elin çizgisine göre belirleyecek değiliz.

Katliamlara alışacak da değiliz...

"Zafer inananlarındır" diyoruz. Bizim kırmızı çizgimizi iyi bilirler. Bunları kaç defa çizdik!

Tarihe bakın, sonunda hep biz kazandık. Yine biz kazanacağız Bi'iznillah..."