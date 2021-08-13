Sizin katil Esed’den ne farkınız var?

Yavuz Selim İstanbul

Muhacir düşmanlarının uzun zamandır arzuladığı kanlı hadiselerin, Ankara Altındağ’da fitili ateşlendi. Çocuk parkında yaşanan münferit hadise neticesi can veren bir vatandaşımızı bahane ederek sokaklara dökülen provokatörlerin Suriyeli muhacirlerin evlerine ve iş yerlerine saldırmalarıyla korkunç manzaralar oluştu. Uzmanlar millete sükunet, hukuka “hızlı ve caydırıcı ceza” çağrısında bulundu.

Provokatörler fitili ateşleri

Olayları sıcağı sıcağına takip eden Araştırmacı Gazeteci Zihni Çakır, hadisenin provokasyonlar sonucu geliştiğini belirterek, şunları anlattı: “Önceki geceden bu yana bir taraf ‘ölen çocuğun intikamının alındığını ve Suriyelilerin bu ülkeden bir an önce kovulmasını’ dile getiriyor. O Suriyeliler içerisinde Türkmenler de var. Belli bir kesim ise bu hadiseleri ırkçılık olarak dillendiriyor. Bir defa şunun ayrımını yapalım; bu olayların içerisinde ırkçılık refleksiyle hareket eden tek bir kişiye rastlamadım. Tamamen bu insanların kendi yaşamış oldukları mahallelerde bugüne kadarki düzensizlik ve güvenlik endişesinden kaynaklı tepkinin provokatörler tarafından çatışmaya evrilmiş haliyle karşı karşıya kaldık. Bu açık ve net provokasyona dönüştürülmek istendi ancak bölge halkının aklı selim hareket etmesi ve emniyet güçlerinin olağanüstü çaba göstermesi sonucu kontrol altına alındı.”

Dinle imanla alakaları yok

Olaylardaki etnik oyuna dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti: “Ulubey ve Önder Mahallesi’ndeki olaylarda oradaki bölge sakinlerinin içerisine karışan provokatörler, dinle Allah’la alakası olmayan insanlardı. Bunlar Alisiz Alevilik kimliği taşırlar ve her zaman devletle çatışma halindedirler. Bu insanların oradaki vatandaşları provoke edip kışkırtarak, üstelik ‘Ya Allah Bismillah’ gibi sloganlar atması, bu işin bütün Ankara’ya ve Suriyeliler’in yoğunlukta yaşadığı bütün bölgelere sirayet ettirilmek istenmesiydi.”

Türkiye’ye yaymak isteyecekler

Altındağ hadiseleriyle ilgili başlatılacak soruşturmanın geniş kapsamlı olması gerektiğini belirten Çakır, şu uyarılarda bulundu: “Bu ülkede yeni bir kavganın, yeni bir kaosun fitilini bütün ülkeye yaymak isteyecekler. Bunlar yerel yönetimlerde hırsızlık yapıyorlar hesap sorulmuyor, terör örgütleriyle işbirliği yapıyorlar hesap sorulmuyor, FETÖ’nün arkasını toplayıp meşrulaştırmaya çalışıyorlar hesap sorulmuyor, toplumu provoke ediyorlar hesap sorulmuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde ‘muhalefet mağdur görülmesin’ kaygısıyla muhalefete bu kadar suç işleme alanı bırakılamaz.”

İçimizdeki Esed’ler

Akit’e konuşan İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş da şunları dile getirdi: “Birkaç gencin karıştığı bu münferit hadiseyi tüm muhacirlere ve tüm topluma yaymak isteyen provokatörlere karşı devletimizi uyarıyor, milletimizi sükunete davet ediyoruz. 1-2 kişinin işlediği suçtan bütün Suriyeli mültecilerin sorumlu tutulamaz. Ana muhalefet liderinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve ittifak paydaşlarının körüklediği mülteci düşmanlığında istenen tam da buydu. Kargaşa çıksın, insanımız muhacirlere saldırsın, muhacirler de mukavemet göstersin ve oluk oluk kan aksın istiyorlar. Bu içimizdeki Esed’lere fırsat verilmemesi gerekiyor artık.”

Cezalandırılsın

Aktivist Ali Akbaş, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Kandan, kinden, düşmanlıktan beslenen bu yarasa, çıyan, sırtlan ittifakının şerrinden milletimizi ve misafirlerimizi korumalıyız. Yalanlarla, iftiralarla, düşmanca söylem ve eylemlerle en temel insan haklarını çiğneyen, muhacir düşmanlığını yaygınlaştırmak için siyaseti, medyayı, sivil toplum sahasını kullanan ‘provokatörlük profesörlerine’ karşı hızlı ve caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Altındağ’da ölüm hadisesine karışanların en ağır cezaya çarptırılmasının yanı sıra, yağmaya karışan provokatörlerin de tespit edilerek bağlantılarının açığa çıkarılması zaruridir.”

Polis, 76 kişiyi “provokasyon” ve “yağma”dan gözaltına aldı

Altındağ’da gençler arasında çıkan olaylarda önceki günlerde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Türk Emirhan Yalçın, Çubuk’ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verilmiş, olaylarla ilgili 2 Suriyeli tutuklanmıştı. Olayı istismar eden bazı derin mihraklar, göçmenlere karşı halkı kışkırttı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili de TCK 213. maddesi gereğince ayrı bir soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında “mala zarar verdiği” tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



