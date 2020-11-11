Sizin için çok üzüldük size yardım topladık!

Öğretmenleri Duygu Söyler ile depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasında gıda ve temizlik ürünleri, battaniye gibi yardım malzemeleri toplayan çocuklar kamyonlarla İzmir'e gönderdikleri yardımların yanına bir de mektup ekledi. Öğrencilerin İzmir'e gönderdikleri mesajda şu sözler yer aldı: "Biz sizin için çok üzüldük. İnşallah bir daha deprem olmaz. Sizin için biraz malzeme topladık, inşallah işinize yarar. Allah'a emanet olun. Biz sizin için çok dua ediyoruz." Dinar'dan gelen yardımın yanındaki mektup da İzmirli depremzede çocuklara ulaştı.