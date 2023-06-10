Sizin gibi doktor olmaz olsun! Hastane önünde kirli tuzak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına' yönelik yürütülen soruşturmada, vatandaşların kimlik bilgileri kullanılarak SGK'nın yaklaşık 63 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

29 doktor 2 hastane yöneticisi gözaltında

Soruşturma kapsamında da aralarında 29 doktor ve 2 hastane yöneticisi toplam 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda da bugün sabaha karşı İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda, 28 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari olan 9 kişinin yakalanmasına yönelik ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Göz tansiyonu ölçme bahanesiyle kimlik bilgilerini çalmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dolandırıcılar bazı göz hastanelerin önüne stant koyup göz tansiyonu ölçme bahanesiyle vatandaşın kimlik bilgisini çalmış.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında özetle; ‘bazı göz hastanelerinin önüne konulan stantlar üzerinden ücretsiz göz tansiyonu ölçme bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgilerinin temin edildiği, bu bilgilerin o vatandaşlara hastanede göz ameliyatı yapılmış gibi gösterilen gerçeğe aykırı veri girişlerinde kullanıldığı, böylece astronomik rakamlarda göz ameliyatının yapılmadığı halde yapılmış gibi kayıt oluşturularak masrafların SGK Başkanlığına fatura edildiği, güncel enflasyon değeriyle yaklaşık 63 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu’ yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda 09/06/2023 günü ilimiz merkezli toplam (5) ilde yapılan aralarında (29) doktor ve (2) hastane yöneticisinin yer aldığı toplam (40) şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon sonucu, (28) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, (3) şüpheli şahsın yurt dışına olduğu görülmüş, firar olan diğer (9) şüpheliye yönelik çalışmalar halen devam etmektedir."