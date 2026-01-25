Sizi sizden iyi tanıyor! Dijital dünyada "Kişisel Zeka" dönemi

Google, yapay zeka destekli “Kişisel Zeka” özelliğini ana arama motorunun yapay zeka moduna entegre ediyor. Bu yenilik, şirketin Gemini sohbet robotunun kullanıcıların e-postalarını, fotoğraflarını ve YouTube geçmişini analiz ederek kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunmasına olanak tanıyor. Çarşamba günü duyurulan bu genişleme, özelliğin 14 Ocak’ta bağımsız Gemini uygulamasında kullanıma sunulmasının hemen ardından geldi.

Gmail ve Google Fotoğraflar Gemini ile Birleşiyor: Gizlilik Tartışmaları Başladı

Bu özellik etkinleştirildiğinde Gemini, Gmail, Google Fotoğraflar ve YouTube izleme geçmişi arasında bağlantı kurarak arama sorgularına özel yanıtlar verebiliyor. Fotoğraflarda kayıtlı araç plaka numaralarını bulmaktan, geçmiş seyahat alışkanlıklarına dayalı tatil yerleri önermeye kadar pek çok işlem yapılabiliyor. Google, bu aracı Gemini’yi gerçek bir kişisel asistana dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak konumlandırıyor.

Google yöneticisi Josh Woodward, paylaştığı bir örnekte oto tamircisindeyken Gemini’den lastik tavsiyesi istediğini belirtti. Yapay zeka, Google Fotoğraflar’daki aile yolculuğu fotoğraflarını tanımlayarak seçenekler sundu ve başka bir görselden plaka numarasını çekip getirdi. Özellik şu an için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine sunuluyor ve önümüzdeki aylarda diğer ülkelere ve ücretsiz kullanıcılara da açılması planlanıyor.

Google, Kişisel Zeka özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu ve kullanıcıların bunu manuel olarak açması gerektiğini vurguluyor. Ancak Google’ın destek dokümanları gizlilik savunucuları arasında soru işaretleri yarattı. Android Police’e göre destek sayfası, bağlı uygulama verilerinin “herkes için üretken yapay zeka modellerini eğitmek dahil olmak üzere Google hizmetlerini iyileştirmek için kullanıldığını” belirtiyor ki bu durum şirketin blog yazısındaki ifadelerle çelişiyor gibi görünüyor.

Arama motorundaki bu genişlemeye Gmail’deki kapsamlı yapay zeka özellikleri de eşlik ediyor. Google, e-postalardan otomatik yapılacaklar listesi oluşturan bir Yapay Zeka Gelen Kutusu ve ileti dizilerini özetleyen araçları kullanıma sundu. Daha önce ücretli olan “Yazmama Yardım Et” ve ileti özetleri gibi özellikler artık tüm Gmail kullanıcılarına ücretsiz. Dikkat çeken bir diğer detay ise, tüm Gmail yapay zeka özelliklerinin varsayılan olarak açık gelmesi; yani kullanmak istemeyenlerin ayarlardan manuel olarak kapatması gerekiyor.