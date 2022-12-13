Sizi 1922'de denize dökmemiş miydik? Namaz molası veren servis şoförünü...

Vakko çalışanlarının servis hizmetini sağlayan Transay Taşımacılık'ta çalışan servis şoförü, namaz molası verdiği gerekçesiyle işten atıldı.

Vakko çalışanlarının servis hizmetini sağlayan Transay Taşımacılık'ta çalışan Abdullah Güzel, sabah namazı için beş dakika mola verdiği gerekçesiyle üç kadın çalışan tarafından şikayet edildi.

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Vakko yönetiminin gelen şikayet üzerine Transay Taşımacılık'la iletişime geçtiğini ve kendisini işten çıkarması için istekte bulunduğunu ifade eden Güzel, bu isteğin kabul edilmemesi üzerine Vakko'nun servis aracını devre dışı bıraktığını söyledi. Aracın devre dışı bırakılması üzerine işsiz kalan Güzel, karara itiraz etse de bir sonuç alamadığını belirtti.

Beş dakikalık namaz molası sebebiyle işinden olan Güzel yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Ben her gün Beylikdüzü'nden Üsküdar Beylerbeyi'ne kadar yol gidiyorum. Mesaiye abdestli başladığım için namaz molası için ayırdığım süre beş dakikayı geçmiyor. Yolda müsait bir yerde ya da aracın içinde namazımı kılıp yola devam ediyorum. Şimdiye kadar işe hiç geç kalmadık. Herhangi bir yanlışım yok. Beş dakikalık namaz molama tahammül edemediler.”