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Yerel Size müstehak! Alkol alıp sızdılar bakın sonra ne oldu
Yerel

Size müstehak! Alkol alıp sızdılar bakın sonra ne oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-27 15:03:51 - 2024-06-27 15:03:50

Antalya'da alkol aldıkları iddia edilen iki kişi, kaldırımda sızdıkları sırada yanlarına gelen bir kişi tarafından soyuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi iddiaya göre alkol aldıktan sonra kendinden geçip kaldırımda sızdı. Bu sırada kaldırımda uzananların yanına gelen bir kişi de, onların ceplerini kurcaladığı ve bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

“Gitti adamın cep telefonu”

Bu sırada cep telefonuyla kayıtta olan bir apartman sakini ise, duruma müdahale etmek yerine sessiz kalmayı tercih etti. Her gün bu tarz olaylarla karşılaştığını söyleyen vatandaş, “gitti telefon” dedi.

Görüntüler sosyal medyada çok izlenen görüntüler arasına girdi.

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