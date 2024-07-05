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Gündem Size iyilik yaramaz! Rusya Türkiye'nin teklifini reddetti
Gündem

Size iyilik yaramaz! Rusya Türkiye'nin teklifini reddetti

Yeniakit Publisher
2024-07-05 07:49:00 - 2024-07-05 07:55:27
Size iyilik yaramaz! Rusya Türkiye'nin teklifini reddetti

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olma teklifine Kremlin tarafından olumsuz yanıt verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında geçen gün, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Erdoğan'ın teklifi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade ettiği belirtilmişti.

Rusya reddetti

Erdoğan'ın "uzlaşı zemini oluşturma" teklifine dair Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Channel One Russia" televizyonuna yaptığı açıklamada, Erdoğan-Putin zirvesinde Ukrayna'daki savaşın da görüşüldüğünü kaydetti.

Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmelerde arabulucu olmasının mümkün olup olmadığı" sorusuna, "Hayır, mümkün değil." cevabını verdi.

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