Mirathaber Yazarı Ali Rıza Demircan'ın kaleme aldığı 'Size değil, ilkelerimize boyun eğecek bilinçli kişileri seçelim' başlıklı o yazısı;

Onlarca yazı yazdım ama anlatamadım.

Biz Müslümanları ilgilendiren iki ana ve hayati konu var. Biri, bir buçuk asırdır İslam dışı bir düzende yaşamamız, diğeri İslam’ı bir hayat düzeni olarak görüp ona talip olabilecek bilgili ve bilinçli kadrolardan yoksun olmamız.

Bizim İmam Hatip kökenlilerimiz ve onlar arasından çıkan aydınlarımız ve siyasilerimizin büyük çoğunluğu, meri düzene alternatif görebilecek şekilde İslam’ı bilmezler.

Hiç şüphesiz bu, onların hatası da değil. Baskıcı ve ötekileştirici düzen buna yol açmadı ve açtırmadı.

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İlahiyatçılarımız da bilgi ve bilinç yoksulu-yoksunudur. Ekseriyeti varlık sebeplerinden bile gafildirler.

Sonuçta siyasilerimiz dahil kadrolarımız bizi ezip mağdur eden ve üzen jakoben laikliği, yasal düzeyde değilse de uygulamada demokratikleştirdiler, ama muktedir olup düzeni, insan doğasıyla örtüşen İslam’a doğru evriltemediler. Yapılan güzellikler de maddi ve yüzeysel kaldı.

Yapılabilir miydi? Hiç değilse daha etkin bir şekilde başlanabilirdi.

Benim hoca olarak anlatmaya çalıştığımı, değerli bir sosyolog akademisyenimiz Mirat Haber’imizde şöylece kaleme aldı:

“İslami veya yerel kaynaklı şahsiyetlerin temsilinde gerçekleşen bu tür siyaset; heyecanda yerel, fakat sistem olarak batı temelli kurallar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Sosyal, iktisadi ve hukuki sistemi batı düşünce ve ideolojilerine bağlı bir toplumsal sistemin, ne kadar dini, ahlaki ve kültürel değerlere bağlı bir toplum inşa etmesi düşünülebilir?”

Hulasa ülkemizin şartları da belli. Yol alabilmek için mevcut bilgili, bilinçli ve atılımcı insanlarımızı arayıp bulmaya ve seçmeye ihtiyacımız var.

Örneğin İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği ve amacını bile anlayamayan ve kadını koruduğu gafletiyle 6284 yasayı kırmızı çizgi görenler ve dışa borçlanmayı tek çare edinenlerle bir yere varılamaz.

Bir önceki seçimde hatırlatmalar yapmıştım. Kırgınlık izhar edildi ama İstanbul, Ankara, Adana… kaybedildi… Uyarılarımı hafifleterek yine tekrarlıyorum.

“Muhterem Cumhurbaşkanım!

Uyarı Görevimizi Unuttuk

Biz Müslümanların fert ve toplum olarak olmazsa olmaz bir görevimiz var. Dinimizin, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine yönlendirmek ve dinimizin ortak aklın ve ilmin/bilimin sakındırdıklarından men etmek. Biz bu görevimizi yapmaz olduk. Bir diğer anlatımla size de yardımcı olamadık….

Katıldığınız ve kazandığınız bütün seçimlerde size oy verdim. Oy vermekle de kalmadım, yazılarımla ve özel sohbetlerimle destek de verdim. Üstelik bir de seçip önümüze koyduklarınızı da seçtim…

Hüsn-ü zan besliyor isem de-hangi vasıflar dikkate alınarak aday seçimi yapıldığını tam olarak bilmiyorum. Soyut bir güvenle bilmediklerimi seçme ve bu durum benim Rabbim katındaki sorumluluğumu düşürmez.

Sayın Cumhurbaşkanım! Bu güne kadar seçtirdikleriniz arasında önemli bir toplumsal meseleyi İslamî duyarlılıkla irdeleyecek, inceleyecek, tespitlerini kaleme alacak ve meclis kürsüsünden dile getirecek daha da önemlisi görüşlerinize katılmadığını beyanla muhalif görüş bildirecek düzeyde inançlı, bilgili, bilinçli ve izzetli kaç kişi var? Siz batı kültürü ile şartlanmış siyasiler, bürokratlar ve teknokratlar ile – gereğince ve beklentilere karşılık verecek şekilde-nasıl başarılı olacaksınız?

Yüzeysel başarılarımız varsa da eğitimde, kültürde ve ekonomide öze ilişkin problemlerimiz devam ediyor. Bunu siz de biliyorsunuz. “

Henüz Listeler İlan Edilmedi.

Mevcut kafa ve kadro yapımızla bir seçim daha alınsa bile yapılacak pek bir şey yoktur.

Emperyalist sömürücülere faizli borçlanarak konut-köprü yapmak ve silah üretmek bir şeydir ama her şey değildir.

Biz dostuz. Nasrettin Hoca gibi desti kırılmadan hatırlatıyoruz, bir avuç da olsa ilkelerimize boyun eğerek size katkı verecek bilgili ve bilinçli serdengeçtileri seçelim. Kapatabiliyorsak yüreğine iman akmamışlara kapıyı kapatalım.

Müsterih olun. Biz görevimizi yaparız. Sizin de yapmanızı bekleriz.

Mevla Görelim Neyler. Neylerse güzel eyler.