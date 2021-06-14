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Dünya Sızdırılan ajan Fransa'daki skandalı ortaya çıkardı! Helal gıda ürünlerini zehirleme planı
Dünya

Sızdırılan ajan Fransa'daki skandalı ortaya çıkardı! Helal gıda ürünlerini zehirleme planı

Fransa'da aşırı sağcı bir grubun, marketlerin helal gıda ürünlerini zehirleme planı yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 21:05:00 -
Sızdırılan ajan Fransa'daki skandalı ortaya çıkardı! Helal gıda ürünlerini zehirleme planı

Fransa'da aşırı sağcı bir grubun, marketlerin helal gıda ürünlerini zehirleme planı yaptığı belirtildi.

Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, plan, Fransa İç Güvenlik Genel Direktörlüğünün (DGSI) aşırı sağcı gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenildi.

Mediapart'ın ortaya çıkardığı planın, halkı "Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye" kışkırtan "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" grubu tarafından 2018'de yapıldığı ve grup üyesi 15 kişinin yakalandığı bildirildi.

AFO üyeleri "Helal operasyonu" olarak adlandırdıkları eylemle marketlerde helal gıda ürünlerini zehirlemeyi hedeflerken, grubun 2 üyesinin, çocuk ve yaşlıları öldürme riskini almamak için eyleme karşı çıktığı belirtildi.

İmamlara saldırı hazırlığı

DGSI'nin ayrıca aşırı sağcı grubun "200 imama saldırı" eyleminin hazırlığı içinde olduğu bilgisini elde ettiği kaydedildi.

Aralarında kamu görevlisi, emekli polis ve eski askerlerin bulunduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda silah ele geçirildi.

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