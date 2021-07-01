Sizce hangisi çok daha ikiyüzlü? Başörtülülerle canlı yayına çıkan Macron mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Her fırsatta İslam karşıtı açıklamalar yapan, Müslümanları hedef alan yasa tasarısının da çalışmasını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikiyüzlü tutumu deşifre oldu. Bölgesel seçimlerde hezimete uğrayınca Müslümanların oylarını almak için hareket eden Macron Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu'nda yanında başörtülü vatandaşları bulundurdu.

İslam karşıtı çıkışlarıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikiyüzlü tavrını gözler önüne serdi.

Fransa'da 20 ve 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen bölgesel seçimlerde Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), hezimete uğradı.

Müslümanları hedef alan ayrılılkçı yasa tasarısının çalışmalarına öncülük eden Macron bölgesel seçimlerde hezimete uğrayınca imaj çalışmasına soyundu.

Nesil Eşitliği Forumu’nda imaj çalışması

Macron Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu'nun açılışına katıldı. Dünya genelinden birçok siyasi liderin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Dünya Bankası'nın ve BM temsilcilerinin yer aldığı forumda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önünde bir engel olan zorla evlendirilme, cinsiyete dayalı şiddet, eğitim yoksunluğu, iş eşitsizliği gibi konularda kadın ve kız çocuklarına eşit şartlar sağlama meseleleri ele alınacağı bildirildi.

İslamofobik yüzünü unutturmak istiyor

Macron, Nesil Eşitliği Forumu'nda yaptığı hareketle ülkelerinde kadın hakları için mücadele eden başörtülü isimleri kullarak İslamofobik yüzünü unutturmaya çalıştı.

Başörtülülerle canlı yayına çıktı

Partisi LREM'in, son seçimlerde başörtülü olduğu gerekçesiyle aday göstermediği kadın isimlere uyguladığı baskı ve yıldırma politikasını görmezden gelen Macron, kameralar önünde sözde eşitlik nutku çekti.

Macron'un yanında canlı yayında başörtülü vatandaşların yer aldığı adımıyla oylarını artırmak istediği yorumları yapıldı.

Kameralara poz verdi

Sudan ve Afganistan'da yürüttükleri çalışmalar nedeniyle onur ve barış ödülüne layık görülen isimlere, yaptıkları konuşmanın ardından, programın bitmesi nedeniyle sahneden inmek üzereyken forum ekibi tarafından özellikle durdurularak sahnede kalmaları yönünde istekte bulunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’nin imajını düzeltme peşinde

Tarih boyunca başörtü düşmanlığıyla bilinen CHP’de son yıllarda imaj değişikliği yapma çabasında. Hemen hemen her seçim kampanyasında başörtülü ve hatta çarşaflı vatandaşlarla kameralara poz veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ikiyüzlü tutuma benzer bir çıkış da Fransa’da yaşandı. İslam düşmanlığının tavan yapmasına büyük katkıda bulunan Macron, başörtülülerle canlı yayına çıkarak imaj düzeltme çabasına girişti.





