Sizce Fatih Erbakan kurduğu partisi ile başarılı olacak mı?

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Türk Siyaseti'nin önemli isimlerinden merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, 23 Kasım Cuma günü ''Yeniden Refah Partisi''ni resmen kurdu.

Fatih Erbakan, 24 Kasım Cumartesi günü de Eyüp Sultan Meydanı'nda ilk mitingini gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmasında; "Yeniden Refah Partisi olarak kavga için, intikam için, çatışma için ya da kinle, hasetle, hırsla yola çıkmıyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yapılan tüm hayırlara teşekkür etmek, eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki Fatih Erbakan Milli Görüş'ün ikinci 40 yıldaki temsilcisi olarak tarif ettiği ''Yeniden Refah Partisi" ile merhum Necmettin Erbakan'ın siyasi başarısını yakalayabilecek mi? Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara bu soruyu yöneltti.

Mikrofon uzattığımız herkes merhum Necmettin Erbakan'a olan özlemini dile getirirken onu hayırla andılar. Fatih Erbakan'ı çocukluğundan bu yana tanıdığını söyleyen bir kadın da şu ifadeleri kullandı:

" Fatih Erbakan biran önce iktidara gelmeli. Ben onu çocukluğundan beri tanıyorum. Necmettin Erbakan'ın yanında onu oğlu olarak gördüğümüzde çok küçüktü. Fatih Erbakan'ın çok başarılı olacağına inanıyorum."