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Sizce Fatih Erbakan kurduğu partisi ile başarılı olacak mı?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; ''Sizce merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, siyasi hayatında babasının başarısını yakalayabilecek mi?" sorusunu yöneltti.

27 Kasım 2018 Salı 10:58

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Türk Siyaseti'nin önemli isimlerinden merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, 23 Kasım Cuma günü ''Yeniden Refah Partisi''ni resmen kurdu.

Fatih Erbakan, 24 Kasım Cumartesi günü de Eyüp Sultan Meydanı'nda ilk mitingini gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmasında; "Yeniden Refah Partisi olarak kavga için, intikam için, çatışma için ya da kinle, hasetle, hırsla yola çıkmıyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yapılan tüm hayırlara teşekkür etmek, eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki Fatih Erbakan Milli Görüş'ün ikinci 40 yıldaki temsilcisi olarak tarif ettiği ''Yeniden Refah Partisi" ile merhum Necmettin Erbakan'ın siyasi başarısını yakalayabilecek mi? Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara bu soruyu yöneltti.

Mikrofon uzattığımız herkes merhum Necmettin Erbakan'a olan özlemini dile getirirken onu hayırla andılar. Fatih Erbakan'ı çocukluğundan bu yana tanıdığını söyleyen bir kadın da şu ifadeleri kullandı:

" Fatih Erbakan biran önce iktidara gelmeli. Ben onu çocukluğundan beri tanıyorum. Necmettin Erbakan'ın yanında onu oğlu olarak gördüğümüzde çok küçüktü. Fatih Erbakan'ın çok başarılı olacağına inanıyorum."

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:58
  1. İstanbul
  2. Fatih Erbakan
  3. Yeniden Refah Partisi

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1617 dk önce
    BAZI SOSYETE GÖRÜNTÜLÜ CHP LİLER GAZ VERİYOR. YALAN SÖYLÜYORLAR. SOLDA PARTİ KURULSA BENDE SEVİNİRİM DESTEK VERİRİM. SOLDA NİYE PARTİLER ÇOĞALMIYOR??? RAHMETLİNİN 40 YILDA GELDİĞİ % 21 İ GÖREBİLİR Mİ? HANGİ BİRİKİM VE TECRÜBE İLE OLACAK?? MİLLETİ KOYUN MU GÖRÜYOR. GİTSİN ÖNCE BİR YER YÖNETSİN, MUHTAR OLSUN, BELEDİYE BAŞKANI OLSUN, BİR YERDE SİYASİ YÖNETİCİ OLSUN
  • necminecmi25 dk önce
    çok başarılı olurkendisini dinleyen anlar allah yolunu açık etsin
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