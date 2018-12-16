Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı?

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; “Sizce en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?” sorusunu yönelttik.

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, zam oranında belirleyici olacak.

5 aylık enflasyon açıklandı. Aralık ayına ait enflasyon ise merakla bekleniyor. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 zam oluştu.

Ocak'ta yüzde 4 zam ve 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerine ise 5 ayda yüzde 11.14'lük artış göründü.

Buna göre; esnaf emeklilerinin aylıklarında en az 163,20 lira artış yaşanacak. En düşük aylık esnafta bin 533 lira 83 kuruştan bin 697 lira 3 kuruşa yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık bin 70 lira 59 kuruştan 114,87 lira artışla bin 194 lira 46 kuruşa çıkarken, memur emeklilerinin gelirinde ise en az 239,5 lira yükseliş yaşanacak.

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruştan 2 bin 389 lira 37 kuruşa çıkacak.

SSK'lılarda en düşük aylık; 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 liradan, 182 lira zamla bin 895 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan 108,68 lira artışla bin 130 lira 7 kuruşa ulaşacak.

Emeklilerin Ocak ayı zammını merakla beklediği bu günlerde Başkentlilere; “Sizce en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?” sorusunu yönelttik. Mikrofon uzattığımız hemen herkes emekli maaşlarının geçim için yeterli olmadığını ifade ettiler. Onlardan yüksek miktarda maaş aldığını belirten bir emekli ise diğer düşük maaşlı kişileri göz önünde bulundurarak şu ifadeleri kullandı:

“Benim şu anki emekli maaşım üç bin atmış lira civarında. Normalde bana yetiyor. Benden daha düşük alan insanları düşünmek lazım. Ayrıca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var.”