Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Asgari Ücret’e son olarak, 2017 yılı Aralık ayında yüzde 14.2 zam geldi. İkinci altı aylık dönemde yani Temmuz 2018 tarihinde yeni bir zam yapılmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan zamma göre; Asgari Ücret Tutarı AGİ yani aile yardımı dahil şöyle belirlendi:

" Bekar, çocuksuz: 1603 TL "

" Evli, eşi çalışmayan: 1633,5 "

" Evli, eşi çalışmayan, bir çocuklu: 1656,4 "

" Evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu: 1679,2 "

" Evli, eşi çalışmayan, üç çocuklu: 1709,6 "

" SİZCE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI "

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız hemen herkes mevcut rakamlarla geçinmenin imkansız olduğunu dile getirirken bir vatandaş da şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret bin altı yüz liradır. Bu kul hakkıdır. Allah’tan korkun. Yanınızda çalışanı sömürmeyin. Allah-u Teala diyor ki; " Kul hakkı ile gelme neyle gelirsen gel affederim ama kul hakkını asla affetmem."