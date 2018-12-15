Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Milyonlarca işçi ve işveren, 2019 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuca odaklandı. Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk iki toplantısında rakamların konuşulmaması üçüncü toplantıya dair beklentileri artırdı.

Komisyonda yer alan Türk-İş ve TİSK toplantıların olumlu yönde devam ettiğini ifade ederek, üçüncü toplantıdaki TÜİK uzmanının rakamları açıklamasıyla iyi bir noktaya gelineceğini söyledi.

Akit Soruyor ekibinin gündeminde bugün ‘Asgari Ücret’ vardı. Mevcut bin altı yüz liralık rakamı hatırlattığımız vatandaşlara; “Sizce Asgari Ücret en az ne kadar olmalı?” sorusunu yönelttik.

Mikrofon uzattığımız hemen herkesten farklı yanıtlar alırken; bir kişi sorumuza verdiği cevapla Asgari Ücret ile geçinmenin imkansız olduğunu vurguladı:

“Bir milyar altı yüz lira ile otuz gün nasıl geçer ise TRT’de çok güzel belgeseller var. Bunu bize bir belgeselle öğretsinler”