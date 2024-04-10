Siz ya ne yazdığınızın farkında değilsiniz, ya da İsrail’e karşı değilsiniz! Bayram bizi uyandırsın

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bayram, bizi uyandırsın!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Ama Filistin’de İsrail’in soykırımı devam ediyor.

Uluslararası Adalet Divanı’nın, “Soykırım delilleri var. Tedbir kararı veriyorum” demesinin üzerinden 2.5 ay geçti..

Uygulamada soykırımı önleyecek tek bir icraat yok.

ABD defalarca veto etti, sonunda onlar da çekimser de olsa, artık pes ettiler. BM Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısı yaptı. Üzerinden bir ay geçti..

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Ateşkes ile ilgili sahada hiçbir işaret yok..

İsrail yine soykırımı sürdürüyor.

Yine Amerika, Almanya başta olmak üzere, “çağdaş” diye tanıtılan devletler İsrail’e “çakmak gazı” falan demiyorum, soykırımda kullanılacak silahları satmaya, hatta büyük oranda da bedava vermeye devam ediyorlar..

İsrail’i hem uluslararası arenada, hem de sahada mahkum ettirecek en kararlı ve en sert çalışmaları yapan Türkiye, “İsrail’e şu satılıyor, bu satılıyor” denilerek, Tayyip Erdoğan karşıtı dindar insanlarımız tarafından suçlanırken..

Aynı Erdoğan karşıtı dindar insanlarımız, bir taraftan da bize “Amerika’da hukuk var. Mutluluk var.. Bizde yok. Almanya’da hukuk var, mutluluk var. Bizde yok” algısı yapıyorlar..

Bu kardeşlerimizin gerçek niyeti körü körüne ve ego dürtüsü ile Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmak değil de, İsrail’e küçük de olsa bir zarar vermek ise..

İsrail’e bedava silah yollayan Amerika’ya karşı çıkmaları gerekmez mi?

Almanya’ya haddini bildirmeleri gerekmez mi?

Diyebilirler ki, “Bizim kendi ülkemize sözümüz geçer. Amerika bizi dinler mi ki? Almanya bizi dinler mi ki?”

Bu da güzel bir savunma..

Ama samimi değil..

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