Siz ne zaman bu coğrafyada millet iradesine rıza gösterdiniz ki? Bunu şuraya yazmak dahi insan evladına yapılacak bir zulüm

Akşam gazetesi yazarı Yusuf Alabarda, terör örgütü YPG'nin Münbiç, Tel Rifat, ve Rakka gibi şehirlerde uyguladığı baskıları ele aldı. Türkiye'nin, bölgedeki otorite boşluğunda yapılacak seçimlerin demokratik olmayacağını belirttiğini aktaran Alabarda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu duruma müsaade etmeyeceğini vurguladı​​. Alabarda, şunları kaydetti:

"Önce kendileri gibi düşünmeyen her kim varsa evlerinden yurtlarından sürdüler, şimdi taşların bağlandığı köpeklerin serbest kaldığı beldelerde sözde seçim yapacaklarmış.

Bu yazıyı kaleme alırken incelediğim BM'nin alt kuruluşlarının hazırladığı raporlarda Münbiç, Tel Rifat, Ayn El Arab, Rakka gibi birçok şehir ve kasabada YPG baskısından insanların nasıl zorla göç ettirildiği rakamlarıyla yazıyor.

Münbiç'te evlerinden sökülüp atılmış Arap aşiretleri Münbiç'e yakın noktalarda kurulu olan çadırlarda bugün dahi yaşam savaşı vermeye devam ediyor.

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Kendileri gibi düşünmeyen tüm Kürt liderlere nasıl şiddet ve yıldırma siyaseti uyguladıklarını ve kendileri gibi düşünmeyen kimseye o coğrafyada hayat hakkı tanımadıklarını biliyoruz.

On binlerce Kürt bu baskı ve şiddetten dolayı Irak ve Türkiye'de yaşamlarını sürdürüyorlar.

Türkiye gibi muktedir bir devlete rağmen yıllarca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde seçmenler üzerine nasıl baskı uyguladıklarını daha dün gibi hatırlarken, bu zihniyetin Suriye gibi otorite ve düzenin olmadığı bir coğrafyada birden demokrasi havarisi olmayacağını anlamak için sanırım alim olmaya da gerek yok.

Tüm bunlara rağmen yine de ortaya koyacakları söylem, 'bizler Suriye'de toplumsal uzlaşı içinde seçimler yapıp kendi kendimizi yönetme niyetindeyiz lakin Türkiye bu duruma karşı çıkıyor' söylemi olacaktır.

Oysa Esed kendi vatandaşı Kürtlere yönelik kimlik inkârı bir siyaseti tatbik ederken, Türkiye Esed'e bunun kabul edilemezliği noktasında diplomatik baskı kurmaktaydı. Esed ile ilk anlaşmazlığın bile bu noktada başladığını kendileri de biliyorlar.

Bölgede demokrasi gerçekten de isteniyor mu?

Kısa ve net: Hayır

Bölge halklarının kendi kendisini yönetmesi adeta korkulu rüyaları.

Algı ve söylem ayrı, olgu ve icraat ayrı.

Sadece son 20 sene içerisinde yaşananları isterseniz hatırlatayım.

Mısır tarihinin seçimle işbaşına gelmiş yegâne iktidarını, İsrail'in bölgesel çıkarlarına ters olduğu için darbeyle ortadan kaldırdılar, Mursi'yi şehit ettiler.

Tunus'ta Nahda hareketinin lideri Gannuşi terör ve şiddet ile arasına fersah fersah mesafe koymasına rağmen zindanda.

Hamas'ın 2006 senesinde Filistin'de yapılan seçimleri kazanmasının ardından neler yaptıkları hâlâ hafızalarımızda.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında kimlerin olduğunu şuraya yazmak dahi insan evladına yapılacak bir zulüm.

O zaman coğrafyanın hiçbir noktasında demokratik seçimler yoluyla iktidara gelmesini istemeyen planlayıcı kafa ne oldu da Suriye'nin kuzeyinde seçimler konusunu gündeme getirmeye başladı?

Yahu siz millet iradesi denildiğinde sarımsak görmüş vampire dönüyorsunuz, sizin seçimler ile iktidara gelmiş iktidarlara hayatı nasıl zindan ettiğinizi bilmiyor muyuz?

Aslında hakikat bu denli çıplak ve bu denli anlaşılması kolay fakat yıllarca algılar üzerinden sahneye bin bir türlü oyun sürdüler.

Doğrusu içerideki kullanışlı aparatları da bu türden oyunların kolay hazmedilmesi noktasında katalizör görevi üstlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (...) Efes 2024 Tatbikatı'nda dile getirdiği hakikatler ile en son yapılan MGK toplantısı ve sonrasındaki açıklamalar bize Türkiye'nin oldubittilere müsaade etmeyeceğini gösteriyor.

Kaldı ki bu millet Erdoğan'a yaşanan büyük felaket ve ekonomik sıkıntılara rağmen ülkenin yönetimini tam da bu sebeplerden dolayı verdi."