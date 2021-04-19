Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vekili tayin ettiği talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'na da pis dillerini uzattılar. Paçavra Cumhuriyet, Hüsnü ağabeyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüse yenik düşerek Hakk'a yürüyen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebelesi merhum Hüsnü Bayramoğlu'ndan bir ziyareti esnasdında dua istemişti. Cumhuriyet paçavrası, Hüsnü ağabeyin vefat haberini, Bakan Soylu ile merhum Bayramoğlu'nun diyaloğu üzerinden hedef aldı.
Siz ne anlarsınız duadan?
"Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı’ndaki bir resepsiyonda Hüsnü Bayram’ı “İşte Hüsnü Ağabey burada. Ağabey bize dua et, ağabey dua et. İşte Nur talebeleri, işte devletine hükümetine sahip çıkıyor, tankları durduranlar burada” sözleriyle karşılamıştı." diyen Cumhuriyet, "Soylu’nun şemsiye tuttuğu Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayram, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Bayram için dua istenmişti. Tedavi altına alınan Hüsnü Bayram'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu." ifadelerini kullandı.