Gramaj düştü, paket aynı kaldı: Ünlü çikolata markasına mahkemeden şok

Almanya’da görülen Milka davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Bremen Bölge Mahkemesi, gramajı azaltılmasına rağmen ambalajı neredeyse aynı bırakılan Milka çikolatalarının tüketiciyi yanıltabileceğine hükmederek rekabet kanununun ihlal edildiğine karar verdi. Uzmanlara göre bu karar, son yıllarda sıkça tartışılan “küçültmasyon” uygulamalarına karşı Avrupa’da emsal niteliği taşıyabilir.

Davaya konu olan süreçte Milka çikolatalarının ağırlığı 100 gramdan 90 grama düşürüldü. Ancak ürünlerin paket tasarımında tüketicinin fark edebileceği belirgin bir değişiklik yapılmadı. Tüketici haklarını koruma dernekleri ise bunun bilinçli bir satış stratejisi olduğunu savundu.

Mahkeme, son dört ay içinde 100 gramlık ürünlerin satışta olduğu durumlarda aynı ambalajla 90 gramlık ürünlerin piyasaya sürülmesini hukuka aykırı buldu. Kararda, tüketicinin ilk bakışta gramaj değişikliğini anlamasının zor olduğuna dikkat çekildi.

Duruşma sırasında mahkeme başkanının kullandığı “Bu, yanıltıcı bir ambalaj türü” ifadesi ise kararın en çarpıcı detaylarından biri oldu. Tüketici dernekleri, yeni çikolatanın yalnızca 1 milimetre daha ince olduğunu ve ambalajın neredeyse birebir aynı kaldığını savunarak şirketin tüketici algısını yönlendirdiğini öne sürdü.

Milka’nın üreticisi olan ABD merkezli Mondelez şirketi ise ürün ağırlığının ambalaj üzerinde açık şekilde belirtildiğini savunarak eleştirileri reddetti. Şirket, Alman basınına yaptığı açıklamada mahkeme kararını incelediklerini ve temyiz haklarının bulunduğunu duyurdu.

Kararın şu aşamada Milka ürünlerinin raflardan toplatılması gibi doğrudan bir sonucu bulunmuyor. Çünkü gramaj değişikliğinin üzerinden geçen dört aylık süre dolmuş durumda. Ancak hukukçular ve tüketici örgütleri, Bremen’de alınan bu kararın Avrupa genelinde “shrinkflation” yani Türkçedeki adıyla “küçültmasyon” uygulamalarına yönelik daha sert denetimlerin önünü açabileceğini düşünüyor.

Özellikle son yıllarda artan üretim maliyetleri nedeniyle birçok markanın ürün boyutunu küçültüp fiyatları sabit tuttuğu biliniyor. Almanya’daki bu dava ise tüketicilerin artık sadece fiyat etiketine değil, ürün gramajına da daha dikkatli bakması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.