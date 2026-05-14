Uzmanlara göre; Patates kızartması yerken bir kez daha düşünün: Diyabet riskini % 20...
Patates kızartmasını sofralardan eksik etmiyoruz çoğu zaman ama gerçekler de masada duruyor...
Patates kızartması dünyanın en sevilen atıştırmalıkları arasında yer alıyor. Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, sık tüketildiğinde sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini gösteriyor. Özellikle haftada birkaç kez tüketilen kızartmaların, tip 2 diyabet riskini arttırdığı görüldü.
150 binden fazla kişinin uzun yıllar boyunca takip edildiği araştırmada, haftada 3 veya daha fazla porsiyon patates kızartması tüketenlerde tip 2 diyabet görülme riskinin yaklaşık daha fazla olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre sorun patatesin kendisinden değil; işlenme biçimi, kızartılma yöntemi ve kullanılan yağlardan kaynaklanıyor.
Doğru şekilde tüketildiğinde patates oldukça besleyici bir gıda. Kabuklu haliyle lif bakımından zengin olan patates, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda potasyum, C vitamini ve B6 vitamini açısından da önemli bir kaynak olarak görülüyor.
Patates, endüstriyel işlemlerden geçip yüksek sıcaklıkta kızartıldığında sağlık üzerindeki etkisi tamamen değişebiliyor.
Hazır ve dondurulmuş patateslerde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, kızartma sonrası oluşan parlak altın sarısı görünüm. Uzmanlara göre bu görüntüyü elde etmek için bazı ürünlere şeker ekleniyor. Bu durum patatesin glisemik indeksini yükselterek kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabiliyor.
Bir diğer risk ise yüksek sıcaklıkta pişirme. Kızartma sırasında patatesteki nişasta çok hızlı sindirilen bir yapıya dönüşüyor. Ayrıca yüksek ısı nedeniyle akrilamid gibi zararlı bileşikler ortaya çıkabiliyor.
Özellikle fast food restoranlarında kullanılan yağların defalarca ısıtılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tekrar kullanılan yağlarda oluşan trans yağlar, kalp ve damar hastalıkları riskini artırırken kötü kolesterol seviyelerini de yükseltebiliyor.
Kızartma işlemi aynı zamanda patatesin kalori miktarını da katlıyor. Bu durum kilo artışı, insülin direnci ve metabolik hastalık riskini beraberinde getiriyor.
Patates kızartması, ultra işlenmiş gıdalar kategorisinde değerlendiriliyor. Araştırmalar bu tür gıdaların bağırsak florasını bozabileceğini, vücuttaki iltihap seviyesini artırabileceğini ve kan şekeri kontrolünü zorlaştırabileceğini ortaya koyuyor. Uzun vadede ise diyabet, obezite ve kalp hastalıkları riskinde artış görülebiliyor.
Uzmanlar patates kızartmasının tamamen hayatımızdan çıkarılması gerektiğini söylemiyor. Burada önemli olan nokta tüketim sıklığı ve porsiyon kontrolü. Haftada birkaç kez yerine ara sıra tüketmek daha güvenli kabul ediliyor.
Ayrıca kızartmanın yanında protein ve lif içeren besinler tüketmek, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olabiliyor.
Patates tüketmek isteyenler için daha sağlıklı yöntemler de bulunuyor. Fırında kabuklu patates hazırlamak, airfryer kullanmak veya tatlı patates tercih etmek riskleri azaltabiliyor. Ayrıca pişirilip soğutulan patateslerde oluşan dirençli nişasta, kan şekerini daha yavaş yükselttiği için daha avantajlı görülüyor.
Patates kızartması tek başına “yasaklı” bir yiyecek olmasa da sık tüketildiğinde sağlık açısından önemli riskler taşıyabiliyor. Uzmanlar, günlük beslenmede doğal ve işlenmemiş gıdalara ağırlık verilmesini; kızartmaların ise ara sıra tüketilen bir kaçamak olarak kalmasını öneriyor.
