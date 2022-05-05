Siz kimden yanasınız? Halka yardım Davutoğlu'nun adamının gözüne battı

AK Parti iktidarının her fırsatta artırdığı emekli maaşları ve sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşlara yaptığı yardımlar, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun gazetesinde köşe yazan İbrahim Kahveci'nin gözüne battı. Karar'daki köşesinde Kahveci, akıllara durgunluk veren bir yazı kaleme aldı.

Kahveci'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Sosyal Güvenlik sistemimiz tam bir fecaat.

SGK’ya Hazine’den aktarılan kaynak 2008-2021 yıllarında 1,57 trilyon lira. Bu paranın 2021 değeri 2,8 trilyon lira ediyor. Yılda yaklaşık 200 milyar lira Hazine’den SGK’ya para aktarılmış.

Bugün ülkemizde 13,6 milyon kişi emekli maaşı alıyor. Ortalama emekli maaşı 3300 lira. Bu düşük maaşa karşılık Hazine’den geçen yıl 252 milyar lira ve bu yılın ilk iki ayında 65,6 milyar lira SGK’ya para aktarılmış.

Bu gidişle bu yıl Hazine’den SGK’ya aktarılacak para 350-400 milyar liraya ulaşacak.

Geçen yıl SGK, 583 milyar lira sağlık ve emekli maaşı giderinde bulunmuş. Bu giderin yüzde 43’ü Hazine’den karşılanmış oldu.

Şimdi buna EYT’lileri ekleyin; 3600 ek göstergeyi ekleyin veya kafanıza ne gelirse ekleyin... Ne olacak bu SGK’nın hali? Emeklilerin maaşı nasıl yükselecek? Muhalefet gelince emekliler bu maaşa yeterli mi diyecekler?

Ya da bir başka açıdan soralım: Merkez Bankasını bağımsız yapınca sosyal güvenlik sistemi düzelecek mi?

Kimden yanasınız?

İbrahim Kahveci'nin yazısı tepkilere neden oldu. Daha düne kadar, "5 müteahhite para kazandırıyorlar" diyenlerin başını çeken Karar zihniyetinin, şimdi bütçeden halka yapılan ödemelerden şikayetçi olması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Söz konusu tutumları, "Siz kimden yanasınız, bir avuç zenginden mi, yoksa SGK'dan üç kuruş alan insanlardan mı?" sorularına neden oldu.