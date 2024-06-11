Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Kıdem tazminatı almak için...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar sizlerden gelen sorulara cevap veriyor. İşte bu hafta sizlerden gelen sorular ve Özdamar’ın cevapları:

Emekli olunan ayın önemi yok

Soru: Eylül ayında aylık bağlama oranında bir değişiklik olacak mı? Emekli olmak için Temmuz ayında mı emekli olalım yoksa Eylül ayını mı bekleyelim? Cengiz Y.

Cevap: Emekli maaşları 5510 sayılı kanunda yer alan hesaplama yöntemine göre hesaplanıyor. Hesaplanan bu aylık Ocak ayı emekli zam oranı kadar artırılıyor. Temmuz ayına gelince de bağlanan bu emekli aylığına Temmuz zammı uygulanıyor. Yani Ocak-Haziran aylarında emekli olanlar önce Ocak zammından yararlanıyor. Temmuz ayına gelince de Temmuz zammından yararlanıyor. Eğer emeklilik başvurusu Temmuz-Aralık aylarında yapılırsa bu kez hesaplanan aylığa peş peşe hem Ocak hem Temmuz zammı uygulanıyor. Buna göre emekli olunan ayın bir önemi bulunmuyor. Kişi yıl içinde hangi ayda emekli olursa olsun hem Ocak hem de Temmuz zammından yararlanıyor. Emekli olunan ayın Temmuz öncesi veya Temmuz-Aralık arası olmasının kıdem tazminatı yönüyle bir etkisi olabilir. Eğer kıdem tazminatı tavandan alınıyorsa emeklilik için 1 Temmuz 2024 tarihini beklemek avantajlı olur. Zira 1 Temmuz 2024 tarihinde kıdem tazminatı tavanı, memur maaş zammı nispetince artış gösterecek.

Doğum borçlanmasıyla prim günü kazanmak mümkün

Soru: 1989 girişliyim, 3500 prim günüm var, 52 yaşındayım, 2 doğum ödersem kaç yıl çalışmam gerekir? Ayşe D.

Cevap: İlk defa 1989 yılında 23.5.1989 ve öncesinde sigortalı olmuşsanız 5300 gün primle 24.5.1989 ve sonrası sigortalı olmuşsanız 5375 gün primle emekli olursunuz. Sigortalı olduktan sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan itibaren iki yıllık sürede prim ödemeniz bulunmamışsa iki doğum için 1440 gün borçlanma hakkınız olur. Borçlanmayla priminiz 4940 güne yükselir. Bu durumda ilk işe girişiniz 23.5.1989 ve öncesi ise 360 gün daha prim ödemeniz gerekir, sonrası ise 435 gün daha prim ödemelisiniz.

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1 Mayıs 2008’den itibaren sigortalı olanlar da kısmi emeklilikten yararlanır

Soru: İlk sigorta girişim 2012 yılı. Prim gün sayısı 4655 gün. Yaşım 64. Emeklilik için ne kadar daha beklemem lazım? Sevda

Cevap: İlk defa 1.5.2008 tarihi ve sonrasında sigortalı olanlar 5400 gün primle ve kadın ise 61 erkek ise 63 yaşında emekli olabilir. Yatan primlerin tamamı SSK ise veya fazla olan prim SSK ise 5400 gün prim yerine 5000 gün prim yatırılması yeterli. Primleriniz SSK statüsünde ise yahut fazla prim SSK statüsünde ise 345 gün daha prim ödeyip priminizi 5000 güne çıkarınca emekli olma hakkını kazanırsınız. Yatan primleriniz Bağ-Kur statülü ise yahut yatan primleri fazlası Bağ-Kur kapsamında ise emekli olmak için 745 gün daha prim ödemelisiniz.

4500 gün primle emekli olmak mümkün

Soru: 15/08/2008 tarihinde ilk defa sigortalı oldum. %48 oranıyla engelli raporum var. 50 yasındayım. Emekli olma şartlarım nasıl olacak? Çiğdem Ç.

Cevap: İlk defa 1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan ve SSK şartlarından emekli olacak yüzde 40-59 arası engelliler 20 yıl sigorta ve 4400 gün primle emekli olabilir. Bunun için vergi dairesinden engelli vergi indirimi belgesi alınması gerekir. Bu kapsamda iseniz 4400 gün prim ödenmesi şartıyla 15.8.2028 tarihinde emekli oluşunuz. Bağ-Kur şartlarından emekli olacak olan 40-49 arası engellilerin ise SGK Sağlık Kurulu tarafından engellilik tespiti yaptırtması gerekir. Eğer SGK Sağlık Kurulu engellilik oranını yüzde 40-49 arası belirlerse 18 yıl sigorta 4680 gün primle emekli olma hakkı doğar. Bu durumda 15.8.2026 tarihine 4680 gün prim ödemesi oluşursa emekli olursunuz.

Kıdem tazminatı için sigortalılık süresini tamamlamak gerekir

Soru: 2004 sigorta girişim var ve 5100 günüm mevcut şuan çalıştığım iş yerinde 14 senedir görev yapmaktayım. İşten çıkıp kıdem tazminatı alabilir miyim veya emeklilik için ne kadar beklemem gerekir? Ozan.

Cevap: İlk defa 9.9.1999-30.4.2008 tarihleri arasında sigortalı olan işçiler yani SSK’lılar 7000 gün primle erkek ise 60 kadın ise 58 yaşında emekli olabilir. Ayrıca 7000 gün prim olmasa bile 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlamak şartıyla 4500 gün primle de aynı yaşta emekli olabilirler. Bu şart, aynı zamanda istifaen işten çıkanların kıdem tazminatına hak kazanma şartları oluyor. 7000 gün priminiz olmadığından 4500 gün primle de 25 yıl sigorta şartı şu an için oluşmadığından kendiniz işten çıkarsanız kıdem tazminatı almanız mümkün değil.

Yurt dışı çalışması olanlar yurt dışı borçlanmasıyla emekli olamaz

Soru: Ben 13/03/1964 Doğumluyum. Yurtdışı sigorta borçlanması yaptım, primlerimi ödedim yıllar önce. Şu an yurt dışındayım ve çalışıyorum. Şartlar uygun değil diyorlar. Hâlâ Türkiye’den emekli olamadım. Ne yapmalıyım? Turan A.

Cevap: Yurt dışında sigortalı çalışması bulunanlar bu süreleri borçlanarak hizmetten saydırabiliyor. Kanun hükmüne göre, yurt dışı borçlanması yapanlara aylık bağlanabilmesi için yurt dışında çalışmaması ve sosyal yardım almaması gerekiyor. Yurt dışı çalışmanız sona ererse ve aynı zamanda da sosyal yardım ödemesi almazsanız o halde size emekli maaşı bağlanması mümkün olabilecek.

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