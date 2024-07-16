Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Bu sene emekli olmak avantajlı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar sizlerden gelen sorulara cevap veriyor. İşte bu hafta sizlerden gelen sorular ve Özdamar’ın cevapları:

Askerlik borçlanmasıyla gün kazanıp emekli olmak mümkün

Soru: Benim 01.05.1998 tarihinde sigorta girişim bulunuyor. Şu an 5200 gün primim var. 540 gün askerlik borçlanmasını yatırarak 2025/Şubat ayında EYT’den emekli olabilir miyim? Nuri Ç.

Cevap: İlk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce askerlik yapmışsanız 540 gün askerlik borçlanınca ilk sigortalılık tarihiniz 1.11.1996 tarihine gider priminiz 5740 gün olur. Bu durumda 5825 gün primle emekli olmaya hak kazanırsınız; eksiğiniz de 85 gün olur. Eğer askerlik hizmetini sigortalı olduktan sonra yapmışsanız 5900 gün primle emekli olursunuz. Temmuz ayı dahil 180 günlük her ay 30 gün üzerinden prim ödenmesi halinde bu sene emekli olma hakkını kazanırsınız.

Bu sene emekli olmak avantajlı

Soru: Benim 1996 SSK başlangıcım var. Şu an yaşım 49. Toplamda 9800 gün prim ödemem var. Kamuda çalışıyorum, 2 veya 3 yıl daha çalışmayı düşünüyorum. Fakat bu yıl emekli olmazsam e devlette görülen maaşımın %30 kadar düşeceği söyleniyor. Bu fark 2 veya 3 yılda kapanır mı diye sormak istedim. Bu durumda olan birçok insan biliyorum. Şaban.

Cevap: Kamu kurumunda işçi olarak çalışan ve ücretlerini ayın 15’inde alan sigortalı işçiler için 2024/Aralık ayı 15.12.2024-14.1.2025 tarih aralığıdır. Eğer kamu işçileri 1.1.2025-14.1.2025 tarih aralığında emeklilik dilekçesi verirse 2024 yılı emeklisi sayılıyor. Bu durumda emekli maaş hesabı yapıldıktan sonra bu maaşa 2024 yılı Ocak ve Temmuz zammı uygulanıyor. 2024 yılına ait Ocak ve Temmuz zammı toplamı yüzde 86,16 oranında oldu. 2024 yılı Aralık sonuna ait yıllık enflasyon yani 2024 yılı enflasyonu yüzde 38-45 aralığında bekleniyor. Tahmin edilen büyüme hızı ise yüzde 4 seviyelerinde. Bu durumda 2024 yılı toplam emekli maaş zammı 2024 yılı emekli maaş güncelleme katsayısını çok aşıyor. Bu nedenle 2024 yılında emekli olan sigortalı 2025 yılında emekli olmaya göre yüzde 30-36 daha yüksek maaş almaya hak kazanabilecek. Eğer 2024 yılına ait yıllık enflasyon 38 çıkarsa maaş farkı yüzde 36-37 gibi oluşacak. Yıllık enflasyon 40 çıkarsa maaş farkı yüzde 34-35 gibi oluşacak. Yıllık enflasyon 42 çıkarsa maaş farkı yüzde 32-33 gibi oluşacak. Yıllık enflasyon 45 çıkarsa maaş farkı yüzde 30-31 gibi oluşacak. Siz kıdem tazminat artışından yararlanmak için hemen emekli olmayın. Emekli olma kararınızı 1.1.2025-14.1.2025 tarih aralığında verin. Böylece gerçekleşen yıllık enflasyonu da öğrenerek akıllı seçimi yaparsınız. Belki bu konuda bir yasal düzenleme de yapılır. Bu nedenle hemen karar vermeyip mutlaka 2025/Ocak ayını bekleyin. Aradaki oluşan farkın ne kadar sürede kapanacağını da sorumuşsunuz. Ekonomik normal seyrinde giderse ancak 4-5 senede kapanabilir. Eğer ekonomide ani bir enflasyon yüksekliği yaşanırsa fark bir yılda da kapanabilir.

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Destek primine tabi çalışmanın emekli maaşına etkisi yok

Soru: Ben 2000 yılında emekli oldum. 2023 yılına kadar sigortalı çalıştım. Bundan yararlanabilir miyim? İsa K.

Cevap: Emekli olan sigortalılar emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışabilirler. Bu durumda kendilerine iki seçenek sunuluyor. Seçeneğin ilki emekli maaşı kesilmeksizin destek primine tabi tutulmaktır. İkinci seçenek ise emekli maaşının kesilerek tüm sigorta kolları kapsamında prim ödenmesidir. Genellikle emekliler ekonomik olan ilk seçeneği yani hem emekli maaşı almayı hem de destek primi kapsamına girmeyi tercih ederler. Destek primi yatırılan dönemde iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelirse emekli işçiye iş göremezlik ödemesi yapılır. Eğer iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 10’dan fazla olursa bu durumda ikinci bir maaş olan sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Emeklilik sonrası destek primine tabi çalışmanın emekli maaşını artırmak gibi bir işlevi ise bulunmuyor.

Emekli maaşı yatan tüm prim matrahına göre hesaplanır

Soru: Ben 2002 SSK girişliyim. Son 7 yıldır kamu kurumunda …. AŞ de çalışmaktayım 4-A statüsünde gözüküyorum. Sigorta primim yüksek yatmasına rağmen şu an emekli olursam 11.000 TL aylık alacağım. Sizce bu normal mi? Murat Ö..

Cevap: Emekli maaş hesabında ilk sigortalı olunan tarihten emeklilik dilekçesi verilen tarihe kadar yatırılmış olan prim günleri ve prim matrahları dikkate alınıyor. Son yedi yılda prim matrahı yüksek yatmış ise bu döneminin prim matrahı emekli maaşınızın kısmen artırmıştır. Maaş tutarı belirttiğiniz gibi olduğuna göre kamu öncesi prim matrahlarının asgariden yatmış. Emekli olacağınız tarihe kadar prim matrahı yüksekten yatacağından emekli maaşınız çalıştıkça artış gösterecektir. Örneğin; son 25 yıldır tavandan prim ödemiş bir sigortalıya şu an 78.000 TL emekli maaşı bağlanıyor. Son 25 yıldaki tüm primler asgari ücret üzerinden ödenmişse bağlanan maaş 12.100 TL tutarında oluyor.