Siz de yaşıyor olabilirsiniz! İşte travma sonrası stres bozukluğuna dair detaylar
Psikiyatrist ve Sinir Bilim Uzmanı Doç. Dr. Yalçın Güzelhan, travma sonrası stres bozukluğuna dair soruları cevapladı.
Akit TV'de Melisanur Ülkü Tümer'in sunduğu Sağlık Vakti programına, Psikiyatrist ve Sinir Bilim Uzmanı Doç. Dr. Yalçın Güzelhan konuk oldu.
6 Şubat depremi, şiddet mağduriyeti, aile bireylerinden birinin vefatı gibi durumlar nedeniyle yaşanan stres bozukluğunun toplumun büyük bölümünde görüldüğünü hatırlatan sunucu Melisanur Ülkü Tümer, post travmatik stres bozukluğunu detaylarını uzman isim Yalçın Güzelhan'a sordu.
Doç. Dr. Güzelhan, post travmatik stres bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır gibi sorulara cevap verdi.