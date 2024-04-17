Siz de abone olup takip edebilirsiniz! Akit TV canlı yayını artık Yotube'da
29 Nisan 2015 tarihinde Akit Medya Grubu bünyesindeki yayın hayatına başlayan Akit TV, bundan böyle Youtube platformunda da canlı olarak takip edilebilecek.
İnananların gür sesi Akit TV artık Youtube'da da canlı yayına başladı.
Haber ağırlıklı yayınlarıyla birlikte nitelikli tartışma programları, eğitim, ekonomi ve dini içerikleriyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akit TV, sosyal medya platformlarında da hızla büyüyor.
Akit TV Youtube kanalında izleyicilerin ilgisini çeken yayın içeriklerine canlı yayın özelliği de eklendi. Akit TV seyircileri, 24 saat kesintisiz Youtube canlı yayınına da ilk günden yoğun ilgi gösterdi.