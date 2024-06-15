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Yaşam Siz daha önce böyle kovalamaca gördünüz mü?
Yaşam

Siz daha önce böyle kovalamaca gördünüz mü?

Yeniakit Publisher
2024-06-15 15:43:00 -

Son günlerde yurdun dört bir yanından yılan haberleri geliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar bilinçsiz yapılaşma ve küresel ısınma sebebiyle şehir merkezlerinde dahi görülmeye başladı. Son olay ise Hatay'da yaşandı.

Hatay'da aniden ortaya çıkan yılanı vatandaşlar kovalamaya başladı. Kovalanan yılan araç içine girince büyük paniğe yol açtı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Hatay ve çevre illerde sıklıkla yılan görülmeye başlandı. İnsanların yaşam alanlarına giren yılanlar sık sık kameralara yakalanıyor. Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde de bir kara yılan, şantiye alanına girdi. Yılanı fark eden inşaat işçileri, yılanı kovalayarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaştırılmaya çalışılan yılan, vatandaşlara ait araca girince panik yaşandı. Vatandaşların yaşadığı panik ve kovalamaca an be an kameraya yansıdı.

Görüntüleri çeken vatandaşın; “Babam arabada, yılan da arabada. Baba inin, baba inin aşağıya. Babam arabanın içinde yılan da arabanın içinde şimdi babam yılanla beraber arabayı kullanıyor. Büyük yılan var” dediği anlarsa izleyenleri tebessüm ettirdi.

Araca giren yılanın kendiliğinden araçtan çıkarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

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