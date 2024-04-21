  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’nin kalesi Eskişehir’de ahlâksızlık zirve yaptı

İBB kaderine terk etti! 800 yıllık Yoros Kalesi can çekişiyor

Onbinlerce İsrailli alınlarına S.O.S. yazarak Netanyahu’ya böyle isyan etti

Binlerce genç günü kafelerde geçirerek heba oluyor… Bin 500 lira yevmiye var eleman yok

Korkunç şüphe! Nebioğlu’nun son videosu sonrası cevap bekleyen sorular

CHP-DEM uzlaşısının geldiği nokta: Atatürk'e küfür ettiler

Bakan Şimşek’ten kritik karar! Yarın bunu yapması bekleniyor

Uğur Dündar’ı soruları ile aptala çevirmesi gerekirken.. İçimi sızlatan: “Hah hah ha”

ABD'li isimden skandal sözler: İsrail'in yanında durmak İncil'deki bir öğüttür

Müslümanların kalbi İstanbul’da attı! Tarihi Hamas zirvesini kim nasıl gördü
Yaşam Siz daha önce böyle civciv gördünüz mü?
Yaşam

Siz daha önce böyle civciv gördünüz mü?

Yeniakit Publisher
2024-04-21 14:43:00 -

Bursa'da dünyaya gelen 4 ayaklı civciv görenleri şaşkına çeviriyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen 4 bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl'ün kırsal Çitli Mahallesi'nde Kenan Az'a (27) ait tavuğun kuluçkaya yatmasının ardından bugün yumurtalardan civcivler çıkmaya başladı. Yumurtadan çıkan 9 civcivden bir tanesi Kenan Az'ı şoke etti. Civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu gören Az, büyük şaşkınlık yaşarken, yürümekte zorluk çeken civciv, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Olayı şaşkınlıkla karşılayan Kenan Az, "4 adet bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor" dedi.

İBB kaderine terk etti! 800 yıllık Yoros Kalesi can çekişiyor
İBB kaderine terk etti! 800 yıllık Yoros Kalesi can çekişiyor

Yaşam

İBB kaderine terk etti! 800 yıllık Yoros Kalesi can çekişiyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnanması güç ama şahin seyir halindeki araca kondu
İnanması güç ama şahin seyir halindeki araca kondu

Yaşam

İnanması güç ama şahin seyir halindeki araca kondu

İstanbul'dan Uludağ manzarası böyle izlendi!
İstanbul'dan Uludağ manzarası böyle izlendi!

Yaşam

İstanbul'dan Uludağ manzarası böyle izlendi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23