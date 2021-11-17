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Gündem 'Siz benim çocuklarım gibisiniz' deyip Z kuşağına ders verdi!
Gündem

'Siz benim çocuklarım gibisiniz' deyip Z kuşağına ders verdi!

Bir sokak röportajında Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerle konuşan adamın söylediği ders niteliğindeki sözler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:37:00 -

Bir sokak röportajında Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin dert yandığını gören bir vatandaş, 'Siz benim çocuklarım gibisiniz' diyerek gençlere adeta ders verdi. Vatandaşın o sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiler"

Z kuşağı adı altında gençlerin gazlandığını söyleyen vatandaş, hayata başladığı yeri anlattı. Gençlere 'Siz benim çocuklarım gibisiniz' diyerek ders niteliğinde sözler söyleyen adam, "Biz sizi seviyoruz. Bu ülkedeki hakimler, savcılar, doktorlar tırnaklarıyla çalıştılar, part-time çalıştılar, sokaklarda çalıştılar. Siz zannediyor musunuz bu okuyanların hepsi anne baba parasıyla okudu. Ama sizde iş yok. Elinizde telefon istiyorsunuz bir tane kanka kız arkadaş, beraber gezeceksiniz, sigara içeceksiniz hayatınız bu." dedi.

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