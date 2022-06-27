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Dünya Siyonizm eliyle sivil işgal: Filistin'deki Yahudi yerleşimler yüzde 62 arttı
Dünya

Siyonizm eliyle sivil işgal: Filistin'deki Yahudi yerleşimler yüzde 62 arttı

Tel Aviv merkezli İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın raporuna göre, Bennett hükümeti altında işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşim yerlerinin inşaatlarında artış kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 12:07:00 -
Siyonizm eliyle sivil işgal: Filistin'deki Yahudi yerleşimler yüzde 62 arttı

İsrail'in dağılan koalisyon hükümetinin Başbakanı Naftali Bennett döneminde Filistin'in işgal altındaki topraklarında Yahudi yerleşim yerlerinin inşaatlarında büyük oranda artış yaşandı.

Peace Now'ın raporuna göre, 2021'den Haziran 2022'ye kadar iktidarda bulunan koalisyon hükümeti Başbakanı Bennett liderliğinde İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim inşaatı yüzde 62 oranında arttı.

Raporda ayrıca, Bennett koalisyonunun eski Netenyahu hükümetine kıyasla daha fazla konut biriminin inşa edilmesine izin verdiği belirtildi.

Bennett koalisyonu altında yeni yerleşim yerlerinin yüzde 26 oranında arttığını kaydeden raporda, koalisyon hükümetinin yasa dışı yerleşim yerlerinde bin 500 konuta onay verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan raporda, Filistinlilerin daha fazla ayrımcılığa maruz kalmasına yol açan yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşa edildiği bildirildi.

Yüzlerce Filistinli evlerinden çıkartılıyor

Bennett hükümeti, İsrail ordusu kontrolü altında bulunan işgal altındaki Batı Şeria'nın 'C' bölgesinde 639, Doğu Kudüs'te ise 189 yapıyı yıkarak yüzlerce Filistinliyi evlerinden çıkarmaya zorladı.

İsrail'in Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak nitelendiriyor.

Söz konusu bölgelere konumlandırılan Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri hedef aldığı ve kışkırttığı biliniyor.

Ancak tüm bunlara rağmen uluslararası toplum, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini inşa etmesinin engellenmesi konusunda caydırıcı önlemler almıyor.

Kaynak: Mepa News

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