SON DAKİKA
Ekonomi "Beklentiler iyileşti" diyen Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi eşik değeri aştı
Ekonomi

"Beklentiler iyileşti" diyen Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi eşik değeri aştı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
"Beklentiler iyileşti" diyen Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi eşik değeri aştı

eşik değeri aştı

Bakan Şimşek, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı ekonomik güven endeksi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Ekonomik güven endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı. Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz"

