Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay

Cumhur İttifakı'nın iki lideri arasındaki kardeşlik hukuku, bu kez sanatın ve maneviyatın diliyle konuştu. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 72. doğum günü için Ankara’da uzun süre konuşulacak, sanatsal değeri kadar siyasi mesajı da yüksek bir hediye tercih etti. Tamamen el işçiliği ve özel tekniklerle üretilen "İslam Coğrafyası" temalı tablo, ittifakın vizyonunu da gözler önüne serdi.

ZİRKON TAŞLARLA İŞLENDİ

Konuya ilişkin MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gül'den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir.