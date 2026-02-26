  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre’de! Müzakerelerde 3. tur başladı Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!" Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti Akit bu milletin vicdanı oldu Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı! Epstein davasında skandal üstüne skandal: Ahlaksızlık dosyasında 90 kritik ifade kayıp! FBI kayıtları neden gizlendi? Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama
Gündem Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay
Gündem

Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 72. yaş gününü sadece bir kutlamayla değil, her detayı ince ince düşünülmüş tarihi ve manevi bir sanat eseriyle taçlandırdı! 72 adet gülden oluşan dev buketin yanına, İslam dünyasını tek çatı altında gösteren ve zirkon taşlarla işlenen o muazzam tablo damga vurdu. İşte her santimi sembollerle dolu o hediyenin şifreleri!

Cumhur İttifakı'nın iki lideri arasındaki kardeşlik hukuku, bu kez sanatın ve maneviyatın diliyle konuştu. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 72. doğum günü için Ankara’da uzun süre konuşulacak, sanatsal değeri kadar siyasi mesajı da yüksek bir hediye tercih etti. Tamamen el işçiliği ve özel tekniklerle üretilen "İslam Coğrafyası" temalı tablo, ittifakın vizyonunu da gözler önüne serdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutladı. Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü özel 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür hazırlattı.

Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü özel 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür hazırlattı. Haritada Allah (C.C.) lafzı, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) ve 4 halifenin ismi ile Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

ZİRKON TAŞLARLA İŞLENDİ

Konuya ilişkin MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gül'den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Fatihini kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Fatihini kutladı

Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Fatihini kutladı

Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti
Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti

Gündem

Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Gündem

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gübzeyçe

Allah muhabbetinizi artırsın
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23