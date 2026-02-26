  • İSTANBUL
Yüz tanıma hatasıyla gözaltı: Genç polis teşkilatına dava açtı

İngiltere’de 26 yaşındaki bir genç, yüz tanıma yazılımının hatalı eşleştirmesi sonucu başka bir şehirde işlenen hırsızlık suçuyla bağlantılı gösterilerek gözaltına alındı; yaklaşık 10 saat nezarette kaldıktan sonra serbest bırakılan genç, polis teşkilatlarına karşı tazminat davası açtı.

İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Alvi Choudhury isimli bir adam, yüz tanıma teknolojisinin hatalı eşleştirmesi sonucu evinde gözaltına alındı. Olayın ardından adam, polise dava açtı.

Ailesiyle birlikte yaşadığı evinde uzaktan çalışan adam, mesai yaparken polisler tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 10 saat nezarette tutulan genç adam, ertesi gün sabaha karşı serbest bırakıldı ve hakkında başka bir işlem yapılmadı.

Olayın, Thames Valley Polisi tarafından kullanılan otomatik yüz tanıma yazılımının, Choudhury'yi evinden kilometrelerce uzaklıkta olan Milton Keynes'te 3 bin sterlinlik hırsızlıkla aranan bir şüpheliyle eşleştirmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Choudhury, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisinden 'en az 10 yaş daha genç' göründüğünü savunarak, fiziksel özelliklerinin de belirgin şekilde farklı olduğunu söyledi. Buna rağmen gözaltına alındığını ifade etti.

'KOMŞULARIMIN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDIM'

Genç adam, ocak ayında yaşanan gözaltı sırasında komşularının olaya tanık olduğunu, babasının büyük kaygı yaşadığını ve ertesi gün işe gidemediğini belirtti. Yazılım mühendisi olarak çalışan Choudhury, zaman zaman devlet kurumları için güvenlik izni gerektiren projelerde görev aldığını ve bu olayın siciline zarar verebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

İngiltere basınındaki haberlerde, İçişleri Bakanlığı araştırmasına göre siyah bireylerde yanlış eşleşme oranının yüzde 5,5; Asya kökenli bireylerde ise yüzde 4 olarak ölçüldü. Beyaz bireylerde bu oran yüzde 0,04 seviyesinde.

Thames Valley Polisi, Choudhury’nin tutuklanmasının yalnızca teknolojiye dayanmadığını, insan gözüyle yapılan değerlendirme sonucunda karar verildiğini savundu. Ancak hata ihtimalinin “yüz tanıma teknolojisindeki önyargıdan kaynaklanmış olabileceğini” kabul etti.

Benzer bir olayda, geçen ay South Wales Polisi yanlış eşleşme nedeniyle bir kişiye tazminat ödemişti.

Choudhury ise sistemde ikinci bir sabıka fotoğrafının bulunmasının ileride yaratabileceği sorunlardan endişe ettiğini belirterek hukuki süreci başlattığını açıkladı.

