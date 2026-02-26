Hyeon-gyu Oh, imza gününde Beşiktaşlılarla buluştu

  • İSTANBUL
Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, imza gününde siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Tüpraş Stadı Kartal Yuvası Mağazası'nda gerçekleştirilen etkinlikte 24 yaşındaki futbolcu, taraftarların formalarını imzalarken fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, imza gününde taraftarlarla buluştu. Siyah-beyazlı futbolseverler, golcü oyuncuyla bir araya gelebilmek için stat çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kaan Kasacı, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer hazır bulundu.

“BİZLER İÇİN ÇOK GÜZEL BİR GÜN”

Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, etkinliği uzun bir zamandır planladıklarını belirterek, "Bizler için çok güzel bir gün. Taraftarlarımızla kötü günde beraber olduğumuz gibi iyi günde de beraber olmak için güzel bir gün. Böyle bir katılımı beklemiyorduk desek yalan olur. Bekliyorduk ama gördüğümüzde de inanılmaz mutlu olduk. Çünkü her beklediğiniz şey her zaman gerçekleşmiyor. Taraftarımıza, Beşiktaşlılara teveccüh gösterdiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uzak Doğu pazarıyla ilgili Güney Koreli futbolcu gelmeden önce de planlarının varlığından söz eden Sarımermer, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Oh gelmeden önce de planlar vardı ama gelince bu planlamalar katlanarak ve büyüyerek devam ediyor. Şimdiden net bir şey söylemem doğru olmaz ama bizim ürün bazında satışlarımız yurt dışı internet sitemiz üzerinden devam ediyor. Uzak Doğu ile ilgili projeler sadece Kartal Yuvası değil kulübümüz genel olarak da bir çalışma yapıyor."

Ligde geçen hafta oynanan Göztepe maçında taraftarın gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarımermer, "Son maçta taraftarın ilgisi bizi bu sezonun en yüksek cirosuna ulaştırdı. Yeniden teşekkür ediyorum. Bizim uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz de bir kalabalıktı. Rakam söylemem doğru olmaz ama taraftarımız bizi memnun edecek büyüklüklerde rakamlara ulaştırdı. İnşallah bundan sonra takımımız onları mutlu edecek. Onlar Kartal'ın yuvasına, Kartal Yuvası'na koşmaya devam edecekler inşallah." diyerek konuşmasını noktaladı.

