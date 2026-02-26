Yapay zeka raporu TBMM’ye sunuldu: Komisyon üyelerini Kurtulmuş kabul etti
TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, komisyonun hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sundu.
Numan Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.
Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanımız Kurtulmuş’a takdim etti. Raporda, komisyonun yapay zekaya ilişkin tespit ve önerilerine yer veriliyor.