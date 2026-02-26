Birçok ilde eğitime ara verildi: Çok kuvvetli kar yağışı geliyor…

Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları, Türkiye’nin doğu illerinde eğitimi aksattı. 26 Şubat Perşembe günü Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Malatya, Erzincan ve Kahramanmaraş’ta okullarda eğitime ara verildi. Bazı illerde ise kısmi tatil uygulaması ve idari izinler getirildi.

Bayburt’ta il merkezi ve iki ilçede resmi ve özel tüm eğitim kurumları, kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim bir gün süreyle durduruldu. Hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel idari izinli sayıldı.

Erzurum’da Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde tüm okullarda eğitim durduruldu. Gümüşhane’de tüm eğitime ara verildi; kamu personeli için idari izin uygulandı.

TUNCELİ VE BİNGÖL'DE KISMİ TATİL

Tunceli’de Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitim durduruldu. Bingöl’de Karlıova ilçesindeki tüm resmi ve özel okullar ile kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim 1 gün süreyle ara verildi.

Malatya’nın Arapgir ve Darende ilçelerinde taşımalı eğitim geçici olarak durduruldu. Erzincan genelinde resmi ve özel tüm okullar, Kur’an kursları ve kreşlerde eğitime ara verildi. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında 1 günlük tatil uygulandı.

Yetkililer, kar ve buzlanmanın ulaşımda olumsuzluk yaratabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personele idari izin verildi.

YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden kar yağışlarının, etkisini artırarak Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğunlaşması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının yarın öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Iğdır, gece saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevrelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kar yağışlarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde cumartesi sabah saatlerine kadar kuvvetli şeklinde olması bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarına bağlı olarak vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ise il genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ve yağışların 26 Şubat 2026 öğleden sonra İstanbul’u terk edeceği tahmin edildi.