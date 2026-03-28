Siyonistlerin Kabusu Oldular: İran ve Hizbullah’tan Tarihi Misilleme!

İran, İslam coğrafyasını kana bulayan Siyonist terör şebekesine karşı beklenen büyük misilleme operasyonunu başlattı. İran devlet televizyonundan yapılan açıklamalara göre, katil rejimin sözde başkenti Tel Aviv, Negev ve güney bölgeleri füzelerin hedefi oldu.

Füzeler Tel Aviv’in Tepesinde Patlıyor!

Siyonistlerin "demir kubbe" dedikleri savunma sistemleri kevgire dönerken, füzelerin doğrudan hedeflere isabet etmesiyle bölgede büyük yangınlar çıktı ve çok sayıda işgalcinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. İran’ın misilleme dalgalarının Dimona ve Birüssebi gibi stratejik noktaları da kapsayacak şekilde genişlediği aktarıldı.

Hizbullah Sahada Siyonisti Perişan Etti

Lübnan cephesinde ise Hizbullah, işgalci orduyu bozguna uğratıyor. Sadece roketlerle değil, kamikaze İHA’lar ve kara operasyonlarıyla da Siyonistlerin üzerine kabus gibi çöktüler.

Merkavalar Hurdaya Döndü: Hizbullah mücahitleri, tanksavar füzeleriyle işgal ordusunun gururu(!) olan Merkava tipi tankları hurdaya çevirdi.

Askeri Üsler Vuruldu: Celile ve Golan tepelerindeki askeri tesisler, gözetleme noktaları ve topçu mevzileri Hizbullah'ın yoğun ateşi altında kaldı.

Korkunç Pusu: Karadan ilerlemeye çalışan Siyonist unsurlar, mücahitlerin kurduğu pusuya düştü. Göğüs göğüse çarpışmalarda çok sayıda işgal askeri etkisiz hale getirildi.

İşgalci Rejim Çaresiz: Sirenler Susmuyor!

Bölgedeki kaynaklar, işgal altındaki topraklarda siren seslerinin hiç kesilmediğini, Siyonistlerin sığınaklardan başını çıkaramadığını bildiriyor. İran ve Hizbullah’ın koordineli saldırıları, Siyonistlerin ve arkasındaki emperyalist güçlerin bölgedeki hesaplarını altüst etmiş durumda. Direniş ekseninden yapılan açıklamalarda, saldırıların artarak devam edeceği ve her bir damla Müslüman kanının hesabının sorulacağı vurgulanıyor.