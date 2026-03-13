Siyonistlerin kabusu geri döndü! İran'dan işgal topraklarına füze yağmuru!

İran, işgal topraklarına yönelik yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. İşgal topraklarındaki birçok bölgede bir kez daha sirenler çaldı.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İşgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırının detaylarının Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından aktarılacağı bildirildi. İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle işgal topraklarındaki birçok kentte bir kez daha sirenler çaldı.

İşgal ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle birçok bölgede ve işgal altındaki Kudüs'te sirenler devreye girdi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı sırada gökyüzünden patlama seslerinin geldiği aktarıldı.