Siyonistlerin AKSA provokasyonu İsrail polisi, dün öğle saatinde Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı. Harem-i Şerif’te ibadet edenlere de saldıran barbarlar, birçok kişiyi gözaltına aldı. Ardından da kapıları açtı.

Terörist İsrail’in İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırıları sürüyor... Katil İsrail polisi, dün öğle saatinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin kapıları kapatmasının yanı sıra Harem-i Şerif’teki Müslümanlara da saldırdığını belirtti. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani de birkaç saat kapalı tutulan Mescid-i Aksa’nın kapılarının yeniden açıldığını belirtti. Şeyh Kisvani, İsrail polisinin Müslümanlara ve vakıf görevlilerine saldırarak darbettiğini, aralarında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin bulunduğu birçok Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etti. Olayların İsrail polisinin önceki gün Rahmet Kapısı’nı zincirlemesine tepki gösteren Filistinlilerin, zincirleri kırmasının ardından meydana geldiğini belirten Kisvani, İsrail polisinin yaptıklarını kınadı. Siyonistler ise 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



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