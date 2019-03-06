Siyonistlerden bir saldırı daha! Türkiye’yi överek hançerledi

Ekonomi Servisi

Aralarında FETÖ, PKK ile PYD’nin de bulunduğu terör örgütlerini besleyen; bölücüleri, hainleri ve çapulcuları himaye eden ABD ülkemiz ekonomisine de darbe vurmaya çalışıyor. Bu çerçevede kongreye bir mektup yazan Başkan Donald Trump’ın Türkiye’nin gelişmiş ekonomiler kategorisine girdiğini belirterek, gelişmekte olan ülkelerin yararlandığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı’ndan çıkartılmasını talep etmesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Hayal kırıklığına uğradık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, talebin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “1975’ten beri GTS’de 3 bin 913 ürün, 121 ülke ABD’ye gümrüksüz olarak ithal edilebiliyor. Türkiye de 1 milyar 700 milyon ihracat rakamıyla bu ülkelerin arasında 5’inci sırada. Washington yönetimi, 2018 Ağustos ayından bu yana 10 ülkeyi yakından takip ediyordu. Bolivya, Tayland, Irak, Türkiye ve Hindistan da bu ülkelerden. Biz açıkçası hariç tutulmayı bekliyorduk. Ne yazık ki öyle olmadı. Trump’ın aldığı yeni karara göre biz ABD’ye yaptığımız ihracatın yüzde 19’unda yani 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyeceğiz. Dolayısıyla bu karar ülkemiz ihracatçılarından çok ABD’li küçük ve orta ölçekli firmaları etkileyecek. Çünkü Türk ürünlerinin kalitesi dünyaca kabul edilmiş, fiyatlarının rekabetçiliği uluslararası kabul edilmiş durumda.”

Trump’ın açıklamasının iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hedefiyle çeliştiğini vurgulayan Pekcan, “Biz her şeye rağmen stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Korumacı adımlardan birisi

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise Donald Trump’ın kararının ticaret savaşlarının bir ürünü olduğu görüşünde birleşiyor. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Türkiye’nin GTS’den çıkarma kararında siyasi konjonktürün önemli rol oynadığına işaret etti.

ABD’nin Türkiye’nin makine ihracatında çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu, şöyle konuştu: “Bu ülkenin aldığı ürünlerin yüzde 15’i makine. Ayda 100 milyon doları aşan ihracatımız söz konusu. Ve ihracat kilogram fiyatımız 14,5 dolar seviyesinde. Yani katma değeri en yüksek makinalarımız ABD’ye gidiyor. Bu durum gümrük vergilerinin iki ülke arası ticaretimizi en az aksatacak alanın makine olduğunu gösteriyor. ABD’li firmaların yatırımlarını çekebilmiş alanlara baktığımızda ilk sırada türbin ve turbojetlerin yer aldığını görüyoruz. Onu traktörler, klimalar, motorlar, pompalar ve kompresörler izliyor. İşte bu alanlar gümrük vergilerinin tesirlerini asgariye indirecek etkenlerden biridir.

GTS’den 121 ülke faydalanıyor

GTS, gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade ediyor. ABD’de 1974’te yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 1975’te dahil olduğu program kapsamında uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor. Bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor.