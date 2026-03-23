  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İsrail’e sürprizler var! İran'dan savaşta yeni strateji CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni! Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı! Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap İstanbul’da doğalgaz dehşeti! Enkaz altına tüyleri diken diken eden telefon Dünya yanıyor Mustafa Sarıgül işin gırgırında ‘Eşekli’ paylaşımı tepki topladı İmamoğlu’nun İstanbul'unda Bayram Trafiği Vatandaşlar Çileden Çıkıyor! Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları Tahran’dan ABD ve İsrail’e 6 Sert Şart: Ya kabul edersiniz ya da…
Dünya

Siyonistler şok olmaya devam ediyor! Art arda sirenler çaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran’ın füze saldırıları ve Hizbullah’ın roket atışlarının ardından İsrail’in kuzeyinde, Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler devreye girdi. Hava savunma sistemleri saldırıları önlemeye çalıştı.

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde Lübnan sınırına yakın bölgelerde sirenler çalarken, İsrail ordusu İran'dan ateşlenen yeni bir füze dalgasının tespit edildiğini duyurdu.

İran'ın dakikalar içerisinde düzenlediği ikinci dalga misillemenin ardından yine İsrail'in kuzeyindeki aynı bölgelerde sirenler tekrar devreye girdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın iki salvosuyla eş zamanlı Lübnan'daki Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'yi iki dalga roket saldırısıyla hedef aldığını belirtti.

Haberde, füze ve roketlerin büyük bir kısmının engellendiği, bazılarının ise açık alana düştüğü iddia edildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim Albayrak

neden yahu benjamin neden yahu niye kaşınıyorsun neden yahu

Nihat Kızılçelik

İran 4 şeyi başarırsa bu savaşta başarıyı elde eder 1 soykırımcı satanist İsrailin Su arıtma kaynaklarını yok etmek 2 Elektrik Altyapısını yok etmek 3 Nükleer Tesislerini yok etmek 4 Amerikanın kara harbi başlatmak için asker taşıdığı gemileri İran karasına varmadan denizde batırmak
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23