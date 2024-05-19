Siyonistler Şehit Hasan Saklanan'ın naaşını vermedi!

Taha Emre Özdemir Ankara

Şanlıurfalı İmam Hasan Saklanan, 30 Nisan’da Filistin’in başkenti Kudüs’te Siyonistlerin kurşunuyla şehit edildi. Saklanan’ın cenazesi, 20 gün geçmesine rağmen hâlâ Türkiye’ye gönderilmedi. Siyonist devlet, Hasan Hocanın cenazesini teslim etme konusunda verdiği sözlere sadık kalmadı. Saklanan’ın bir “terör” eylemi gerçekleştirdiği gerekçesini öne süren İsrailli yetkililer, Saklanan’ın cenazesinin verilmesini, “olayı inceliyoruz” gerekçesiyle geciktiriyor. Türk yetkililer ise şehit Saklanan’ın naaşını alabilmek için temaslarını sürdürüyor.

Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz

Hasan Saklanan’ın yakınları Akit’e yaptığı açıklamada, şehidimizin eşi ve çocukları ile anne babasının çaresizlik içinde cenazeyi beklediklerini söyledi. Şehit Saklanan’ın kuzenlerinden Mahmut Birinci, elleri kolları bağlı kaldıklarını belirterek, yetkililere, “yardım edin” çağrısında bulunarak şunları dile getirdi: “Herkes gibi biz de öylece haber bekliyoruz. İsrail’deki Türk yetkililerle son görüşmemizde cenazenin bu hafta içi teslim edilebileceğini söylediler. Onun dışında Türkiye’den bize bir açıklamada bulunan hiçbir siyasetçi olmadı. Sadece bazı sivil toplum kuruluşları taziye ziyaretimize geldiler. Onların da elinde bir bilgi yok. Gelişmeleri bizden öğrenmeye çalışıyorlar. Merhum Hasan’ın eşi ve çocukları perişan durumda. Annesi ve babası yaşlı ve hastalar. Aile garibanlık içinde yaşıyor. Tek isteğimiz Hasan’ın cenazesine sarılıp, mezarına defnederek ona son görevimizi yerine getirebilmek. Yaşadığımız acıyı ancak böyle teselli edebiliriz.”

Şehit olmayı kafasına koymuştu

Kuzen Birinci, merhumun uzun yıllardır Filistin için acı çektiğini, son dönemlerinde yemeden-içmeden kesildiğini ve şehadeti arzuladığını söyledi. Hasan Hocanın şehit vefatından bir süre önce gördüğü rüyanın etkisinde kalarak son günlerini çok düşünceli geçirdiğini belirten Birinci, “Hasan, Filistin için şehit olmayı kafasına koymuştu” dedi.

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