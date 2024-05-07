Siyonistler Refah'ı tanklarla vuruyor!
Bebek katili Netenyahu'nun kara harekatı başlattığı Refah'ta siyonist askerler tanklarla saldırıyor.
7 Ekim'den beri Gazze'yi aralıksız bombalayarak soykırım suçu işleyen İsrail, 2 milyona yakın sivilin sığındığı Refah'ı vurmaya başladı.
Siyonist İsrail ordusuna ait tankların şehre girdiği ve atışlarla saldırı gerçekleştirdiği anlara ait video paylaşıldı.
Mücahid Hamas'ın direnişi sürdürdüğü Refah'ta yine sivil halk vuruluyor.
Öte yandan katil Netenyahu, Refah'a ilişkin açıklamasında, "Harekat kararını Savaş Kabinesi'nde oy birliğiyle aldık" dedi.