  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistler, Gazze'ye insani yardım girişini engellemeyi sürdürüyor

Gazze Hükümet Medya Ofisi, bölgeye bir gün önce 602 yardım kamyonunun girdiği yönündeki açıklamayı yalanladı.

Ofisten yapılan açıklamada 9 Nisan’da Gazze Şeridi’ne yalnızca 207 kamyonun giriş yaptığı, bunlardan sadece 79’unun insani yardım taşıdığı belirtildi.

Söz konusu açıklama, Barış Kurulu’nun Gazze özel temsilcisi Nicolay Mladenov’un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımın ardından geldi.

Mladenov, perşembe günü yaptığı açıklamada “Bugün Gazze’ye ailelerin uzun süredir beklediği temel malzemeleri taşıyan 602 kamyon girdi.” ifadelerini kullanmıştı.

 

“Rakamlar doğru değil”

Gazze Medya Ofisi ise bu rakamların “yanlış ve güvenilirlikten yoksun” olduğunu belirtti.

Açıklamada Gazze’ye giren kamyonların büyük bölümünün özel şirketlere ait ticari ürün taşıdığı ve gerçek insani yardım miktarının sınırlı olduğu ifade edildi.

Yetkililer, Gazze’ye giren yardım miktarının bölgede ihtiyaç duyulan insani yardım seviyesini karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

 

Gazze ateşkesi

Gazze yönetimi, Ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasının insani protokolüne göre bölgeye günlük 600 yardım kamyonu ve 50 yakıt kamyonu girmesi gerektiğini hatırlattı.

Ancak İsrail’in bu protokolü uygulama oranının yüzde 38’i geçmediği ileri sürüldü.

Açıklamada “Gerçekleri çarpıtmak felaketin boyutunu gizleyemez ve hiçbir tarafı hukuki ve insani sorumluluklarından kurtarmaz.” ifadelerine yer verildi.

 

İsrail saldırıları sürüyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail güçlerinin ihlalleri sonucu mart ayı ortasına kadar 736 kişi hayatını kaybetti ve 2.035 kişi yaralandı.

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı savaşın ardından Gazze’de 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 172 bin kişinin yaralandığı ve bölgedeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip olduğu bildiriliyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23