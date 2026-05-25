Gündem Yunanistan'da şehit diplomatlarımızın katili için verilen skandal karara son dakika itirazı geldi!
Yunanistan'da şehit diplomatlarımızın katili için verilen skandal karara son dakika itirazı geldi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yunanistan Yüksek Mahkeme Savcılığı, Türk diplomat Çetin Görgü ile Haluk Sipahioğlu'nun şehit edilmesi ve Müsteşar Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin azmettiricisi terörist Aleksandros Yotopulos'un serbest bırakılmasına resmen itiraz etti.

Yunanistan Yüksek Mahkeme Savcılığı, diplomat Çetin Görgü cinayetinin, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettiricisi Aleksandros Yotopulos'un serbest bırakılmasına itiraz etti.

Yunan basınındaki haberlere göre, davayı inceleyen Yüksek Mahkeme Savcı Yardımcısı Sofoklis Logothetis, Yotopulos'un serbest bırakılma kararına itiraz ederek, "öngörülen 25 yıl hapis süresini tamamlamadığı ve diğer serbest bırakılma temel şartları sağlanmadığı" için kararın doğru olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Yüksek Mahkemenin serbest bırakılma kararını uygun bulmaması halinde Yotopulos'un cezaevine dönmesi öngörülüyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı'nın haziranın ilk 10 gününde konuyu incelemek üzere yargı kurulu ataması bekleniyor.

 

- Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı, 1991'de Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin, 1994'te Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettirici olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos'un 21 Mayıs'ta serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarına, terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunulmuştu.

Yunan'ın "Tayfun" kâbusu! Mustafa Ceylan yazdı
Gündem

Sumud filosundaki Yunan aktivistler isyan etti Katil sürüsünün kini bütün dünyaya
Gündem

Yunan basını hükümetine tepkili: Mavi Vatan'ın kullanışlı aptalı
Gündem

İran basını duyurdu! Türkiye Yunanistan ile büyük savaşa hazırlanıyor
Gündem

Yorumlar

Emin Doğan

Yunanistanın verdiği cezayı çekse bile Türkiye bir şekilde hakkettiği gerçek cezayı vermeli ki ders olsun. Türk devleti kimsenin yanına bırakmaz, erteler ama unutmaz desinler.
