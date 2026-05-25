Gündem CHP'de güvensizlik had safhada! Makam odasında 'böcek' taraması yapıldı
CHP'de güvensizlik had safhada! Makam odasında 'böcek' taraması yapıldı

CHP Genel Merkezi'nde, ‘mutlak butlan’ kararı ile gerçekleştirilen tahliyenin artçı şokları sürüyor. Tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve kurmaylarının binayı terk etmesinin hemen ardından, mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi 12. kattaki genel başkanlık makam odasında gizli kayıt cihazı ve 'böcek' araması yaptırdı.

CHP Genel Merkezi, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin verilen iptal kararı ve polis ekiplerinin demir kapıları keserek içeri girmesiyle tırmanan tarihi krizin ardından, yerini derin bir sessizliğe ve karşılıklı güvensizliğe bıraktı.

Valilik talimatıyla emniyet güçlerinin bariyerler kurduğu ve biber gazıyla tahliyeyi gerçekleştirdiği genel merkez binasında bugün adeta bir hayalet kasaba sessizliği hakimken, perde arkasından çok konuşulacak bir istihbarat skandalı sızdı. Yargı kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile görevden el çektirilen Özgür Özel taraftarları arasında bina önünde arbede yaşanırken, Kılıçdaroğlu’nun ekibinin binaya girer girmez ilk iş olarak makam odasını didik didik arattığı ortaya çıktı.

DÜN NELER OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından CHP Genel Merkezi çevresinde başlayan gerilim dün zirve yaptı.

Ankara Valiliği’nin tahliye işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vermesi üzerine polis ekipleri Genel Merkez önünde beklemeye başladı. Emniyet güçleri ile CHP yönetimi arasında müzakere girişimleri sürerken, Genel Merkez çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup sabah erken saatlerde Genel Merkez'e geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı ile tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özgür Özel destekçileri arasındaki gerilim yaşandı.

Gelişmelerin ardından mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve kurmayları, genel merkez binasından ayrıldı.

CHP’DE GÜVENLİK SKANDALI

CHP’de Çevik Kuvvet’in kapıları keserek girdiği ve biber gazıyla tahliye ettiği tarihi krizin ertesi gününde, genel merkez binasında adeta bir hayalet kasaba sessizliği hakim. Ancak bu sessizliğin arkasından, Türkiye'nin ilk kez duyacağı inanılmaz bir "güvenlik" skandalı sızdı.

Özgür Özel ve ekibinin binayı terk etmesinin hemen ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi Özel'in 12. kattaki makam odasında gizli kayıt cihazı ve "böcek" taraması yaptırdı.  

