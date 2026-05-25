Soruyu duyan Bakırhan dondu kaldı: Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?
DEM Parti heyeti, CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret ederken görüşme sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a 'Bayramda Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?' sorusu soruldu! Soruyu duyan Bakırhan donup kaldı.
CHP’nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından partideki tüm makamlar, 38. Olağan Kurultayı öncesindeki isimlere iade edildi. CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel ise CHP grup Başkanı seçilerek TBMM'deki odasına geçti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da olduğu DEM Parti heyeti, Grup Başkanı Özgür Özel’i, TBMM’deki grup başkanvekili odasında ziyaret etti.
İMDADINA AYŞEGÜL DOĞAN YETİŞTİ
Görüşme sonrası Tuncer Bakırhan'a, basın mensupları tarafından ‘Bayramda Özgür Özel ile mi Kemal Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?' diye soruldu.
Bakırhan, bu soru karşısında donup kalırken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gerekli açıklamalar yapıldı, teşekkür ederiz" karşılığını verdi.
