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Siyonistler Gazze'de yıkım bıraktı!

Siyonist İşgal Rejimi İsrail geçen hafta Gazze’ye düzenlediği saldırıda geriye bir yıkım bıraktı. Siyonist saldırılarında, bin 252 yapı zarar gördü, bunlardan 77'si tamamen yıkıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 06:19
Siyonistler Gazze'de yıkım bıraktı!

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakanlığı, İsrail'in geçen hafta bölgeye düzenlediği hava saldırılarında, bin 252 yapının zarar gördüğünü, bunlardan 77'sinin tamamen yıkıldığını açıkladı.

Çalışma ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in geçen hafta Gazze'ye düzenlediği hava saldırısının yol açtığı hasara dair, "Bölgedeki yapılarda 4 milyon dolar, donanım ve ekipmanlarda 2 milyon dolar olmak üzere saldırının yol açtığı toplam hasar 6 milyon dolar." dedi.

İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldığına dikkati çeken Serhan, "Söz konusu saldırılarda, zarar gören bin 252 yapıdan 77'si tamamen yıkıldı." diye konuştu.

Serhan, saldırıda hedef alınan binaların çevresindeki yapıların da zarar gördüğünü ifade ederek, telefon ve elektrik şebekelerinde de hasar meydana geldiğini belirtti.

Bakan yardımcısı Serhan, uluslararası toplumu bu saldırıların tekrarlanmamasına, sivilleri ve onların yaşam alanlarının korunmasına çağırdı.

Serhan, İsrail'in 2008 ila 2014 yıllarındaki Gazze saldırılarını hatırlatarak, bu saldırılarda zarar gören yapıların yeniden imarının hala tamamlanmadığına dikkati çekti.

Söz konusu saldırılarda yıkılan yapıların yüzde 77'si, kısmi yıkılan yapıların da yüzde 70'inin inşasının tamamlanabildiğini aktaran Serhan, ayrıca artan nüfus sonucu, Gazze'de her yıl 14 bin yeni konutun inşa edilmesine gerek duyulduğunu söyledi.

Gazze'deki son gerginlik

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de geçen pazar (11 Kasım) İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail'in son saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:19
  1. Gazze
  2. İsrail
  3. saldırı
  4. Anadolu Ajansı

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